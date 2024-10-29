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川普副手范斯：台灣是全球晶片生產關鍵　重要性遠勝烏克蘭

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

▲范斯表示，烏克蘭的重要性不如其他地區，特別是台灣，台灣是全球最重要的半導體生產國。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

2024美國總統大選即將在11月5登場，共和黨聯邦參議員、副總統候選人范斯（J.D. Vance）近日接受媒體專訪，談論外交及俄烏戰爭相關議題時，他直言台灣是全球最重要的半導體生產國，對於美國而言「台灣比烏克蘭更重要」。

根據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，范斯近日接受Podcast節目《提姆狄倫秀》（The Tim Dillon Show）專訪時，直言「烏克蘭的重要性不如其他地區，特別是台灣，台灣是全球最重要的半導體生產國」。

范斯表示，他對於俄烏戰爭的整體論點是，俄羅斯確實不該入侵烏克蘭，導致許多無辜人民遭到殺害，「我們的核心利益是和平，但部分原因在於，我認為烏克蘭對於我們而言，並不像世界其他地區那麼重要，對吧」

范斯直言，台灣生產如此多的電腦晶片，是所有經濟成長的驅動力，「萬一中國人接管台灣，對我們來說將會非常糟糕」。

事實上，范斯7月接受共和黨提名，正式成為川普副手後，他就多次公開反對美國繼續援助烏克蘭，也多次表態自己完全不關心烏克蘭。

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