美國總統大選倒數2周！回顧拜登4年前「勝選之夜」　川普哭喪著臉

▲拜登4年前代表民主黨當選總統。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月5日如火如荼展開，距今只剩下不到2周的時間，而高齡81歲的現任總統拜登也即將進入卸任倒數。回顧4年前的「勝選之夜」，拜登在家人陪伴下觀賞煙火秀，擁抱著孫女仰望絢爛的煙火，而背景音樂是拜當已逝長子的最愛歌曲，強調其愛家形象。在勝選感言中，拜登則強調未來將團結美國。

回顧4年前的美國總統大選，當時由民主黨的拜登對上共和黨的時任總統川普，最後拜登確定當選美國總統，而他在普選中獲得了7400萬張選票，創下美國總統選舉史上的最高紀錄，更令當時情緒低迷的他感到驚喜，而消息出爐的當下，拜登人正在德拉瓦州老家。

美國時間2020年11月7日，美國主流媒體陸續宣布拜登確定勝選，而在經過9個小時後，拜登才在副手賀錦麗與夫人吉兒的陪同下，於當天晚間10時在位於德拉瓦州的威明頓市的競選總部發表長達15分鐘的勝選演說。

▲2020年拜登在副手賀錦麗、夫人吉兒的簇擁下，登台發表勝選演說。（圖／路透社）

當時拜登首先表示，美國人民已經透過大選發聲，讓拜登取得一場明顯的勝利，在普選獲得超過7400萬張選票，創下美國史上最高普選得票數的紀錄，顯示人民對他寄予厚望，因此他必須感到謙卑，「我誓言做一位團結社會的總統，眼中看到的不是『紅州』、『藍州』，而是美國。」

拜登在勝選感言中，同時也向川普的支持者們喊話，呼籲「現在讓我們給予彼此一個機會」，必須停止將對手當作敵人看待，強調「我們都是美國人」，並表示首要任務就是控制住當時的新冠疫情，確保人民擁有完善醫療照護、根除種族主義系統性的歧視等。

在拜登發表勝選演說之前，我中華民國時任總統蔡英文透過社群平台向拜登發表「來自台灣的恭賀與祝福」，期盼台美關係繼續密切發展，至於當時剛上任不久的時任日本首相菅義偉，以及其他G7各國領導人，都陸續向拜登發出勝選賀電。

▲2020年川普敗選，被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）

而當拜登勝選消息出爐時，川普正在返回白宮的路途，他先是在社群平台推特（現為X）發表「拒絕承認敗選」的宣示性貼文，並聲稱賓州等地的投開票過程存在著「待檢驗的瑕疵」，甚至還在推特上以全大寫字母，錯誤宣稱自己勝選，「是我贏了這場大選，得到7100萬張合法選票，是史上連任總統的最高得票數」。