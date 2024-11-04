今年國際觀光客估800萬人次　交長：明年1千萬目標不下修

▲交通部長陳世凱在立法院接受媒體聯訪。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署立下今年來台國際觀光客1000萬人次目標，交通部長陳世凱上午表示，第4季持續衝刺，加強國際媒體行銷、機票獎勵補助等措施，目前已超過620萬人次，預估年底有機會突破800萬人次，明年1000萬人次目標不會下修，多元爭取各國觀光客。

陳世凱今赴立法院交通委員會「如何提升國外旅客來台觀光人數暨優化國旅體驗及降低旅遊消費爭議」專題報告，民進黨立委李昆澤認為，觀光行銷要加強，且資源投注很重要，應跟行政院爭取更多資源。

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陳世凱答覆，今年盼達到750至800萬人次，希望務實一點，讓李昆澤直呼，要有志氣一點，年輕部長要有魄力推動，讓觀光業者跟民眾有信心，對此陳世凱表示，今年沒達到1000萬人次，明年最少要達到1000萬人次。

中場休息時接受媒體聯訪，被問到今年國際觀光客來台的情形，他強調，第4季持續衝刺，有很多宣傳方案包括國際媒體行銷、航空公司機票搭配補助等。

陳世凱說，第4季衝刺下去，有信心到今年底達到800萬，目前國際觀光客已經超過620萬人次，到年底有機會可以超過800萬人次，觀光署前線同仁還在努力爭取國際觀光客來台的時候，今年仍以1000萬人次為目標。

陳世凱表示，第4季將爭取多元客源，過去大多以亞洲鄰近國家，現在策略比較希望爭取多元國家訪台觀光，他也跟同仁說，今年沒達到1000萬目標，明年想辦法達成，目標不會下修。

擴大加碼補助花蓮縣旅遊部分，陳世凱說，目前花蓮住房率約3、4成，又遇到好幾次颱風，對花東觀光有很大影響，希望旅客可停留多一點時間；如果花蓮住房率可拉到4成到5成以上，明年就可以比較不用擔心。