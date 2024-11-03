康芮遠颺！太平洋溫泉季11 ／2恢復展演　沿路旗幟正加速清理

▲花蓮縣府表示，懸掛於主要道路的受損旗幟將於本周末清理完畢，恢復市容整潔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

康芮颱風已遠離台灣，在瑞穗及安通溫泉區進行的花蓮太平洋溫泉季活動已於2日恢復展演。因颱風受損的沿街活動旗幟目前正在加速清理中，本周末就會將懸掛於主要道路的受損旗幟清理完畢，恢復市容整潔。

花蓮縣政府觀光處表示，康芮颱風侵襲前，因溫泉季活動而懸掛在瑞穗、安通溫泉區的活動燈籠與沿街燈飾就已提前卸下，展演設施也已加固防颱，但颱風仍對瑞穗展區部分設施及沿路活動旗幟造成損害。1日颱風遠離後，執行廠商已加速復原溫泉區燈飾，位於瑞穗溫泉公園的光影展區及瑞穗天合國際觀光酒店的市集與表演活動已於2日恢復正常展演。至於懸掛於重要路段及花蓮市區的溫泉季路燈旗也因颱風侵襲受到損壞，執行廠商已於1日上午開始清理工作，縣府觀光處也要求加派人手加速清理進度，確保能盡速恢復市容整潔。

縣長徐榛蔚表示，今年的溫泉季活動在瑞穗溫泉區的『瑞穗溫泉公園』舉辦，遊客不僅可以免費享受露天足湯，還能欣賞結合溫泉意象的『湯花之舞』藝術裝置。在安通溫泉區，浪漫燈飾和仿若銀河星空的光廊將為遊客帶來獨特的視覺體驗。此外，活動期間入住瑞穗及安通的合法溫泉旅宿，還有機會抽取價值萬元的住宿券。周六在瑞穗天合飯店更有限定市集及音樂會等精彩活動，期待大家的到來！

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