醫師賞鯨落海罹難「調查報告出爐」　運安會提4點改善

▲花蓮慈濟醫院古姓醫師搭船到龜山島海域賞鯨，意外落海，海巡人員連日搜尋，7天後尋獲遺體。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

花蓮慈濟醫院古姓醫師4月21日從宜蘭頭城搭船到龜山島海域賞鯨，意外落海罹難，國家運輸安全調查委員會立案展開調查，近日調查完成，指出因落海位置不在監視器視角範圍內，船員也沒發現，無證據可確認落海原因，運安會也針對頭城區農會、宜蘭縣政府提出4項安全改善建議。

今年4月21日一艘船名「龜山朝日2號」娛樂漁業漁船，載運53名乘客及4名船員共57人，至宜蘭外海進行賞鯨行程，結束行程後發現1名乘客隨身物品遺留在船上。4月28日海巡署於烏岩島東方4浬處尋獲該名乘客遺體。

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歷經半年調查，運安會近日發布調查報告，提出5點調查發現結論，事故當時天氣為晴天，風向北風、風力2級，浪高5公尺，海況及能見度良好，可能發生於「龜」船返回航程途中，船舶以右轉順時針完成調頭後，於向左轉過程中，罹難者於右船舷纜樁基柱附近落海。

該報告顯示，「龜」船監視器紀錄中，罹難者最後的身影有穿著救生衣，且事後清點配置的救生衣數量亦少一件，研判罹難者落海時有穿著救生衣，罹難者之落海位置不在「龜」船監視器視角範圍內，當時船員亦未能發現罹難者落海，故無證據可確認落海原因，船長或其授權船員於返航後未落實人數清點。

運安會向頭城區漁會提出建議，包括評估所屬船舶在乘載乘客期間，船舶監視器和船員巡視安排的規劃，確保及時發現異常情況，維護乘客安全，以及落實所屬船舶於出航前及返航後須執行上下乘客點名制度。

運安會表示，宜蘭縣政府監督所屬漁會評估船舶在乘載乘客期間，船舶監視器和船員巡視安排的規劃，以確保及時發現異常情況，以及監督所屬漁會落實船舶於出航前及返航後須執行上下乘客點名制度，確保及時採取必要的緊急搜救措施。