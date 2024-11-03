康芮肆虐花蓮！世界展望會逾百弱勢家戶受創　籲各界伸援手

▲展望會社工探訪個案家庭，沿路落石、倒樹及水流，交通寸步難行。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮強颱10月31日橫掃全台，花蓮歷經狂風暴雨、土石流、地震襲擊，街道滿目瘡痍，全縣多處受災嚴重，台灣世界展望會社工第一時間動員聯絡確認案家安危，陸續進行案家關懷訪視。據了解目前初步統計逾百戶案家受災，社工調查作業仍在進行中，後續將會透過「飢餓三十-國內緊急救援」提供受災的弱勢家庭支持。





台灣世界展望會在花蓮長期陪伴支持約3700名弱勢家庭兒少，康芮強颱災後，展望會社工們初步調查秀林、萬榮、玉里、卓溪都傳出嚴重災情，除了電訪關心案家安危，一早陸續出動探訪案家受災情況，前往案家途中不是遇到倒塌路樹，就是邊坡落石、山區土石泥流四溢、溪水暴漲。「玉里中心辦公室淹水受災，公務車被屋頂壓頂擊中，三名社工困在社區裡無法離開。服務轄區多處淹水、土石流，瑞穗、奇美部落都有受災情況。」玉里中心林素慧督導憂心忡忡。

「進不去，只好繞路上山，想辦法上去。」展望會秀林中心卓豫萍督導表示：「路上都是落石、倒塌路樹、土石流，但是沒辦法還是要上去。山上還有一戶老人家，就在懸崖邊，他家後面都是一大片落石，還是要去確認案家狀況和屋損。」。

台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長表示：「目前請社工陸續進行災損調查，初步估計至少逾百戶服務家庭受災，後續經社工評估案家受災情況，規劃提供房屋修繕、生活慰問金、家具家電補助、學用品補助等經費需求，邀請社會大眾投入「飢餓三十-國內緊急救援經費」支持，幫助受災家庭度過難關！