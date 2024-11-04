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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍拋官員不照公投就下台　李進勇：政治責任「法律無從解決」

▲▼「公民投票法」修正再掀朝野攻防，國民黨立委欲恢復「公投綁大選」，11/4於內政委員會中排審公投法修法議程，並邀請中選會主委李進勇與會報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公民投票法修正草案》，國民黨立委賴士葆提案修法，將公民複決的範圍包括憲法法庭的釋憲結果，並且若公投結果三個月內，總統或行政單位沒有提出方案應對，總統或行政機關首長要提出辭呈下台。中選會主委李進勇出席內政委員會前受訪時強調，辭職是政治責任，應該要靠政治解決，法律條文無從解決。

立法院內政委員會今日邀請中選會主委李進勇進行業務報告，以及審查《公民投票法》修正草案，並進行詢答，李進勇則於會前接受媒體聯訪。

李進勇說，2018九合一選舉10項公投造成選務大錯亂，大家記憶猶新，事後各方檢討，認為當年選務量能遠遠超過選務機關能夠乘載，因此，最重要的一項改革就是選務分流，2019年6月通過公投法修正案，把公投跟大選脫鉤，可以避免選舉跟公投議題相互混淆，選務的部分也增設投開票所，降低每個投票所的人數與加強動線管理。

李進勇認為，公投與大選脫鉤經過修法後，歷經2020年總統立委選舉、2021四大公投、2022地方公職人員、2024總統大選，選務都進行得相當順利，也得到舉世肯定。

李進勇強調，2021年的公投裡面，有個案子就是要「恢復公投綁大選」，並沒有得到人民支持，這幾年以來，在客觀環境並沒有太大改變，因此誠懇呼籲朝野立委針對此修正案審慎檢討，人民不願意再看到一次2018的選務錯亂再次重演。

被問到如果公投法修正通過後，有信心讓選務流暢？李進勇則嘆，期期以為不可，公投跟大選錯綜複雜的關係，絕對不是單純又綁在一起可以解決的，中選會參考很多國外立法都有不同辦法，也還有相關配套措施，重要議題不要從表面處理，而是深入選務核心，才能避免再次發生混亂情況。

對於藍委賴士葆提案，認為總統沒回應公投結果就要辭職？李進勇直言，有看到修正案，但要辭職是政治責任，應該要靠政治解決，而不是在法律條文裡面，且在法律條文裡面也無從解決。
 

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