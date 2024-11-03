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分析／踩穩政院「追加預算」台階　藍應回歸實質審查給真正壓力

▲▼立法院院會，民進黨團抗議藍白黨團擱置總預算審查「只搞政爭。不顧民生」。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨抗議藍白黨團擱置總預算審查「只搞政爭、不顧民生」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央總預算案卡關僵局露出曙光，針對原住民禁伐補償關鍵爭議，行政院長卓榮泰1日答詢時，首度鬆口可用二備金或追加預算來支應原民禁伐補償編列金額，但也喊話立院未來修法須「徵詢」行政院並指明資金來源。面對卓的退讓，國民黨立院黨團排定5日召開黨團大會討論是否讓總預算案付委，據悉，藍營主和派已逐漸佔上風，多位區域及不分區藍委都建請黨團顧及2026地方選舉，藍營此次若無順勢把握政院搭建的台階及時「下車」，戰線拉至12月恐面臨騎虎難下窘境。

總預算案卡關近兩個月，經立法院長韓國瑜協調後，卓榮泰上周五率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」與「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製經過並備質詢。國民黨團總召傅崐萁上午質詢時，六度怒拍桌痛罵卓「瞧不起原住民」，卓則強硬回擊，禁伐補償不是金額多少的問題，而是原則性問題，「任何不合法（程序），一毛錢都不應該（編）」。

不過到了下午，卓榮泰面對國民黨團書記長林思銘質詢時態度突然放軟，被問到禁伐補償短編「解方是什麼」？卓終於鬆口坦言，若朝野都接受以第二預備金或追加預算來當成解方，那行政院也會朝這個方向走。但卓同時也落下但書，要求立法院未來要在《憲法》和《預算法》精神底下完成修法，並向行政院徵詢意見、指名資金來源。

藍營人士對此表示，卓榮泰提出的追加預算方案，多數藍委都可以接受，國民黨於先前幾次的朝野協商中表態很清楚，不能用原民綜合發展基金撥補，應直接調整預算。至於動用二備金部分，該人士透露，政院私下溝通總預算案時，有跟黨團幹部提過二備金方案，但正式朝野協商又不公開講，背後恐就有鬼，想挖洞給在野黨團跳，若在野黨團先公開表態支持二備金撥補，屆時恐反遭質疑在野黨要拿「國家救命錢」來補償原住民。

事實上，從藍白在開議日聯手退回中央總預算案後，藍營區域立委即遭綠營網路側翼、綠營地方議員重砲攻擊，大罵國民黨卡建設、卡社福預算，使民調正處上揚趨勢、有意征戰2026年地方首長選戰的藍委柯志恩、謝龍介成為網軍攻擊目標。不光佈局2026選戰的不分區藍委備受壓力，各區域藍委更是難以面對民進黨輿論戰資源狂下的窘境，多位青壯派藍委多次在黨團大會時喊話，請幹部著眼政治現實。

雪上加霜的是，行政院、民進黨在10月初時更態度強硬地喊出「考慮釋憲」，卓榮泰也發布臉書文「餐廳點菜」說，遭外界質疑是嘲諷在野陣營「可以提出倒閣」，惹毛一眾藍白立委。10月17日朝野協商時，民進黨團總召柯建銘首度釋出善意，一改過去冗長的歷史背景說明，開宗明義提出了禁伐補償「每公頃6萬元改為每公頃4萬元」方案，但仍遭傅崐萁、無黨籍立委高金素梅拒絕，讓協商破局收場。

不具名藍營人士對此感嘆，國民黨持續封殺總預算當然可以讓卓內閣難受，但不見得能在空戰上修理到民進黨，綠營側翼其實已經在「扎稻草人」，操作長照、醫療、交通、租屋等預算卡關都是國民黨的問題，「如果藍營等空戰逆風時才退場，收拾戰場將會變得更麻煩。」

隨著10月底《美麗島電子報》最新民調出爐，針對「行政院編列中央政府總預算目前在立法院無法審查，您認為哪一方要負最大的責任」調查結果顯示，有37.4%認為是民進黨的責任，讓朝野劍拔弩張的氣氛似已達臨界點。一名藍委直言，原民禁伐補助並未引發廣大選民的共鳴，戰線拖太久對國民黨來說也討不到太多好處，若真的拖到年底，恐怕連藍營縣市長的反彈聲浪都會出來。

該藍委表示，許多國民黨區域立委在休會期時早已磨刀霍霍，準備好好爭取地方預算展現影響力，結果現在卻因總預算案卡關，完全無法為選民爭取福利，也不能透過砍刪預算來顯現專業能力，反而成為被選民罵翻的「沙包」。他強調，國民黨每每都「未論述先出擊」，這次總預算案的文宣空戰又落入被動，才讓藍委陷入如此窘境。

政院若持續無給明確回應，在野黨突然收手也會被看不起，不過卓榮泰周五拋出的「追加預算」解方，確實讓許多藍委認為可行，藍營內部爆發鷹、鴿派角力，主和派從上月中已略占上風，在時間日益緊迫情況下，行政院終於提出真正讓步方案，否則沒完沒了拖下去，恐怕引火自焚，與其民進黨累積選舉「相罵本」，藍白有理說不清，不如改變策略實質審查預算，回歸立院戰場直球對決，利用人數優勢「嚴審」預算，對行政機關才是真正的壓力。

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