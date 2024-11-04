審財劃法爆口角！綠怒被收麥克風　陳玉珍喊休息「等大家心平靜氣」

▲財劃法藍綠審查爆衝突。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日審查《財劃法》，藍綠甲動，雙方一早就爆衝突，民進黨立委輪番提出會議詢問，並質疑議事程序，與國民黨立委多次爆發口角，雙方都拿起麥克風互罵，讓國民黨籍召委陳玉珍宣布會議休息，休息時則要求收回委員手中麥克風，再次引來民進黨立委不滿。

民進黨立委蔡易餘率先發言提出會議詢問，認為《財劃法》事涉面向太多，牽涉事權劃分，哪些原本在精省前是地方業務，後來變成中央吸收，哪些要下放，例如說健保補助，中央吸收900多億，那衛福部今天沒來，如何討論？民進黨立委林楚茵也指出，應該也要邀請地方政府，地方都說還沒達成共識，應該要列席討論。

民進黨立委吳秉叡則說，國民黨立委賴士葆力推的《財政紀律法》，上路到現在未滿五年，當時通過他很得意，而當中第五條就規定，中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源，那現在大家要減少中央的錢，這有符合規定嗎？

陳玉珍則立刻指示委員會現在通知衛福部能不能派人來，並且應要次長層級；至於地方的問題，已經跟地方開過很多次會，大家不要妄自菲薄，委員是地方名義代表，可以傳達各個縣市的聲音，地方沒有辦法達成共識，可由立委討論。

吳秉叡質疑，衛福部隨便叫人來，大家坐在那邊，馬上就可以說要怎麼樣嗎？不用準備資料？又說地方開過公聽會，立委就可以決定，這他不以為然，若席次比較少的，難道多數就要把少數犧牲掉嗎？

由於吳秉叡發言時間已到，國民黨立委王鴻微等人上台要求吳秉叡下台，民進黨立委郭國文等人則上台，雙方又爆發衝突，兩邊吵成一團，陳玉珍則宣布休息，希望大家平心靜氣，但卻又指示委員手中麥克風應收回，不該干擾議事程序，又遭綠營抗議。