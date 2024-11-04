三黨共識修《公投法》前先排公聽會　綠喊邀丁守中、柯文哲與會

▲會議休息時間，朝野討論先開公聽會的可能。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公民投票法》修正草案，國民黨立委羅智強等人欲恢復「公投綁大選」，中選會主委李進勇則呼籲朝野立委審慎檢討，「人民不願意看到2018年選務錯亂再次重演」。藍綠黨團今日皆甲動備戰，外界原以為會有激烈交鋒，不過，在會議開始進行程序發言時，不分藍綠立委都主張先行召開公聽會，意味今日不會強行逐條審查送出委員會，氣氛相當平和。

立院內政委員會在進行委員的提案說明後，徐欣瑩宣告進入程序發言，由民進黨立委張宏陸首先發言時指出，2021年第19案公投主題「是否同意公投綁大選」最終結果是不通過的，既然有公投過，也是台灣大多數民意，因此，修這法前應要有充分討論；另，技術性問題如「所有公投案列一張」，以他擔任過選委會總幹事經驗，在開票、計票會有大問題，若中間有一題蓋錯，這張選票要全部認定，還是一題一題去定義？會造成選務人員困擾。

綠委李柏毅也說，今天修法提出都各有道理，開公聽會來支持修法有必要性，2018年縣市長選舉時，因公投綁大選選輸的不只民進黨選輸台北市長，國民黨亦然，因此認為應邀請當年受害者、時任國民黨台北市長候選人丁守中，及當年受利者、目前因京華城案羈押中的前台北市長柯文哲表示意見。

藍委牛煦庭認為，排公投法茲事體大，確實需要充分討論，民進黨團主張召開公聽會自己也不反對，但因必須兼顧會議效率、要先梳理公聽會題目，如果召開公聽會必須知道討論標的、對象、整個法案重點，需要更多社會大眾的爭點在哪？因此今天走完答詢程序後，可以進行法條宣讀、第一輪大體討論，「今天不用進到逐條也不會出委員會，請民進黨放心！」

徐欣瑩於程序發言後裁示進行休息討論，並宣告「本次議程所列討論事項僅辦理詢答、宣讀條文，俟兩場公聽會召開後，輪值順序為下週張宏陸召委、徐欣瑩召委各排一場公聽會後再進行審查」，經藍綠白無異議下通過。

