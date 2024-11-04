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銀杏「2可能路徑」　恐滯留打轉

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲銀杏颱風2條可能路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

銀杏可能滯留打轉！氣象專家林得恩分析銀杏颱風2條可能路徑，分別是進入南海，或從台灣東方外海通過。他提醒，不管未來是走那條路徑，當颱風越靠近東南方外海時，都會使得東北季風增強。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD26，今晨2時已增強發展為今年第22號颱風銀杏，隨後循太平洋高壓的西南側邊緣，持續往西北方向前進，周三、周四將會進入到鞍型場內，環境導引氣流頓失作用，颱風將呈現近似滯留或打轉的現象。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩說，預估將來可能會有2條路徑，第1條路徑將非常靠近菲島的呂宋，從巴士海峽通過，自東向西進入到南海，這條路徑有機會與台灣附近環境的東北季風，產生共伴效應，造成台灣北部及東北部顯著且集中的降雨。

林得恩分析，第2條路徑是當太平洋高壓東退明顯，颱風將自南向北，從台灣東方外海通過，這條路徑將會使迎風面的北部、東北部、東半部的降雨增多。

林得恩提醒，不管未來是走那條路徑，當颱風越靠近東南方外海時，都會造成環境氣壓梯度變大，使得東北季風增強，並易肇致迎風面的北部、東北部的間歇性陣風增強，以及水氣增多；由於時間尚久，不確定性大，應再持續追蹤監測觀察。

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