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銀杏最快明晨轉中颱！周末環流雨彈炸4地　北台灣低溫探1字頭　

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨持續到周四。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今晨2時生成的銀杏颱風，中央氣象署預估明天清晨增強為中度颱風，而明天東北季風增強，北部、東半部降雨持續到周四，周五到周末再加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮有大雨發生的機率，且北台灣轉為濕涼，周五清晨低溫下探19度，明顯感受到涼意。

氣象署預報員黃恩鴻指出，銀杏颱風在周三前穩定朝西北方前進，接著偏西穿過巴士海峽進到南海的機率最高，預估明天一早有機會轉變為中颱，部分模式預估路徑會較偏北的機率也少了許多。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲銀杏颱風預估明晨轉為中颱 。（圖／氣象署提供）

他表示，以目前預測路徑來說，銀杏颱風周三後經巴士海峽、往西進入南海的機率最高，周五、六離台灣最近，但暴風圈不會接觸本島陸地，也不會發布海上颱風警報，但仍有間接影響，台灣沿海出現長浪或外圍環流影響，迎風面雨勢較明顯。

黃恩鴻說，明天東北季風明顯增強，水氣也增加，持續影響到周四，明、後天迎風面降雨明顯包括北部、東半部，尤其桃園以北及宜蘭、花蓮降雨較持續，最明顯在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，中南部則多雲到晴，午後有零星短暫雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周四東北季風減弱，迎風面雨勢稍微趨緩，但周五起還有颱風外圍雲系帶來的水氣，及外圍風場帶來的東北風影響，迎風面降雨明顯，周五至下周日基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部大雨，中南部影響則視颱風路徑與強度而定。

黃恩鴻提到，銀杏颱風是否與東北季風發生共伴效應仍有待觀察，但不論兩者有無搭配到，銀杏颱風都會為東北部帶來較明顯降雨，而下周一預估颱風遠離，台灣回到東北季風影響的天氣型態，迎風面有短暫陣雨，午後山區局部短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，從明晚到周五清晨受東北季風影響，北台灣整日濕涼20至24度，周五清晨最明顯，低溫下探19、20度，中南部仍有28至30度高溫，夜晚及清晨低溫約20至22度，早晚溫差在10度左右，民眾要多注意。

黃恩鴻表示，菲律賓東方海面到關島附近是個低壓帶，未來幾天有熱帶擾動增強為颱風「桔梗」的可能，但目前只是熱帶雲簇，還沒有明顯發展起來，氣象署將持續觀察。

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