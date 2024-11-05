銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

▲銀杏持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

銀杏先減慢再加速！氣象專家吳德榮表示，輕度颱風銀杏轉西機率高，目前模擬直接侵台機率不高，至於「共伴效應」強弱得繼續觀察。而最新各國官方預報也出爐。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新各國官方路徑預測圖顯示，銀杏未來2天向西北進行，接近台灣東南方海面，進入鞍形分岔點，移速減慢轉向偏西，第4、5天再略加速，通過呂宋島北端近海，進入南海。

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▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部進入南海，僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉，因此其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海進入南海，但仍存有較大的不確定性。

吳德榮說，目前模擬銀杏直接「侵台」（氣象署對侵台的定義：1、登陸，2、未登陸，但近海通過並致重大災情者）的機率不高，「共伴效應」的強弱則需持續觀察。

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝Weathernerds）



吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南為晴朗穩定的天氣；周三、周四東北季風略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部、零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣，冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探16度。

吳德榮表示，周五至下周一日台灣東側的水氣因銀杏而漸增，北部、東半部轉有局部雨，目前模擬共伴效應並不強，但仍會為北海岸、大台北山區及東北部帶來局部較大降雨的威脅，應續觀察模式的調整；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

