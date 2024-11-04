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銀杏颱風最快5日清晨轉中颱　12縣市發布陸上強風特報

▲▼銀杏颱風11/5 0:00預測風場圖。（圖／翻攝自氣象署）

▲銀杏颱風11/5 0:00預測風場圖。（圖／翻攝自氣象署）

記者董美琪／綜合報導

輕度颱風銀杏最快明天清晨（5日）增強為中颱，氣象署表示，颱風周三前將先向西北移動，往菲律賓東方海面前進，後續以西行穿越巴士海峽機率較高，但仍有不確定性。另外，氣象署晚間針對12縣市發布陸上強風特報，影響時間為今天晚上至周三晚上（6日）。

氣象署表示，輕颱「銀杏」今天下午2時位於鵝鑾鼻東南方1510公里之海面上，持續朝西北方向移動，強度亦逐漸增強，未來直接影響的機率較低，不過周三～周四（6～7日）颱風逐漸來到轉折的關鍵區，此時的環境導引氣流變得較不明確，颱風移動速度減慢，同時環境的變化也將影響它後續走向與距台灣的遠近，路徑仍有不確定性。

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▲▼2024/11/04 21:25陸上強風特報。（圖／翻攝自氣象署）

此外，氣象署今天晚間9點25分針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣以及連江縣發布發布陸上強風特報。

受到東北風增強，明清晨起（5日）桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。今日桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

▲▼銀杏颱風預測。（圖／翻攝自氣象署）

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