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大陸 大陸焦點 特派現場

4901個機會！成都「百企千崗」台青招聘會　新能源、AI產業大熱門

▲▼ 成都台青創業大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 成都「百企千崗」台青專場招聘會，447家台、陸企業發佈4901個實習就業崗位 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會在成都今（3）日舉行開幕式，該活動同步啟動成都「百企千崗」台青專場招聘會，447家企業發佈的4901個實習就業崗位，包括大陸與台灣企業都向兩岸優質人才招手。台灣青年賴宣羽受訪時也說，之前在成都創業，受到疫情影響把餐廳收掉，但是沒有擊垮對大陸的信心，這次特地參加招聘會希望找到適合自己工作，繼續深耕留在成都發展。

本屆活動成都「創業天府」行動計劃策源地「菁融匯」園區開幕。其中，最引人注目四川「百企千崗」台青專場招聘會，活動面向現場台灣青年提供4901個實習就業崗位，涉及優勢未來產業，以及高質量人才。涉及產業包括大陸國營和民營企業，以及發展良好的台資企業。

▲▼ 重慶、成都台青創業簽約、孵化器 。（圖／記者任以芳攝）

▲台中市青年同心會會長吳映蓉。（圖／記者任以芳攝）

台中市青年同心會會長吳映蓉表示，自己去年暑假來過，有跟台灣朋友分享，很多人不相信大陸發展很好，主要也是兩岸關係比較不穩定，資訊不對稱。「今天第一次來成都大家覺得城市建設很漂亮，台灣發展與大陸落差很大，首次來的台灣青年感受上覺得很不錯。」

吳映蓉「第一次來參加大型台青創業活動，跟以往參訪活動不一樣，這次也了解很多台青、台企在這裡發展良好情況，我目前媒合一位台灣老師來大陸發展。我希望可以把學到的、聽到的帶回台灣，把真實情況帶回去，而不是錯誤報導，能給台灣青年客觀參考與建議。」

▲▼ 重慶、成都台青創業簽約、孵化器 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣MiT數位音樂中心行政總監翁於晴。（圖／記者任以芳攝）

「這次來成都，深刻感受成都城市現代化與多樣美食」，台灣MiT數位音樂中心行政總監翁於晴受訪也介紹此行目的，「這次帶隊十多名台灣青年學子來成都交流，並且展示項目創業提案。即使沒有成功也沒關係，還是會持續積極爭取帶台青來落地深耕發展。」

台灣青年賴宣羽曾經在四川創業，本次也參加招聘會。她也分享自己大學專長是藝術設計，當時第一次來四川覺得跟台灣不同，生活悠閒，人文氣息也很好。因為疫情關係不得不把餐廳關閉，未來還是想留在大陸發展，因此特地參加這次招聘活動，希望找到適合自己的工作。

▲▼ 重慶、成都台青創業簽約、孵化器 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶台商Shawn。（圖／記者任以芳攝）

談到台青來大陸創業如何選擇適合自己的地方？重慶台商Shawn接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，首次來大陸發展青年建議先去上海、福建沿海一帶發展，一方面飲食文化與氣候也貼近台灣，等到深耕大陸習慣後，不管先工作再創業，或是到大西北發展，相對的成功幾率也會比較高，

Shawn也說，目前在沿海發展的台青因為適應成熟，如果想換工作，建議現在是最好卡位時間點，大陸政府已經佈局西部城市產業規劃，未來的發展的趨勢重點就在這裡，發展時間可以拉更長，並且可以有更大舞台。

▲▼ 成都台青創業大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台資企業富邦華一也參與本次招聘活動，有台灣學生特地諮詢 。（圖／記者任以芳攝）

本次招聘會有來自447家知名企業向台灣青年提供4901個優質實習就業崗位。其中，大陸國有企業57家，提供就業崗位211個；大陸新希望集團、通威集團、永祥股份、康弘藥業、極米科技、美團等知名企業在內的大陸民營企業187家，提供就業崗位3604個；台資企業有統一企業、康師傅、台嘉、群光、志超科技等62家知名台灣企業，提供就業崗位559個。

上述企業中，有世界前500強大陸企業3家、全大陸500強企業10家，產業涵蓋新材料、新能源、智能製造、醫藥健康、機械化工、文化創意、新媒體等多個領域，提供有工程師、技術管理、投資專員、醫生、研發專員、設計師等諸多崗位，少數崗位最高年薪達70萬元，換算台幣300萬左右。

台資企業富邦華一也參與本次招聘活動，已經有幾位台灣學生諮詢，除了實習崗位，還有客戶經理等。據了解，富邦華一成都分行的台資員工佔5%，主要負責零售業務工作，服務台商與台資企業，工作十分穩定，也希望藉由此次招聘能讓更多台青來大陸落地發展。

大陸企業通威公司也表示，這次釋出給台灣青年有兩大類崗位，一方面是前沿技術與研發，或是面向製造技術、大陸與海外市場營銷崗位。不少大陸企業也表示，「希望媒合有追求和抱負的台灣青年，重點是希望長期留在成都深耕發展。」

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