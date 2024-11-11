力挺財劃法修法！　江怡臻：新北有望疫苗補助擴大、地方建設加速

▲ 國民黨新北市議員江怡臻。（圖／國民黨文傳會提供）

記者郭運興／台北報導

藍綠兩黨今（11日）於財政委員會，再度為《財劃法》爆發激烈攻防。對此，國民黨新北市議員江怡臻表示，新北市人均預算六都最低，許多計畫跟預算都要看中央臉色，若《財劃法》修法，地方建設將可加速進行，新手爸媽最在意的疫苗補助也有望擴大，減輕負擔。她強調，國民黨主席朱立倫年初就邀集藍白縣市會商，提出大致共識版本，反觀民進黨持續杯葛，卻沒有提出版本，只會罵國民黨。



江怡臻於節目「POP搶先爆」專訪表示，新北市人均預算為六都最低，許多計畫跟預算都要看中央臉色，若《財劃法》修法，地方建設將可加速進行，新手爸媽最在意的疫苗補助也有望擴大，減輕負擔。

江怡臻表示，新北擁有四百萬人口，近年進入捷運建設高峰期，又將邁入超高齡社會，相關政策及建設支出，使新北明年度總預算高達兩千多億元，但人均預算仍相當低，每一分錢都必須花在刀口上。

江怡臻舉例，輪狀病毒是引起嬰幼兒腹瀉、腸胃炎的常見原因，新北因預算有限，只能逐年開放給中低收入戶、罕病、20歲小爸媽、特殊境遇家庭等免費施打。

江怡臻指出，輪狀病毒疫苗完整接種就要5、6千元，台北市做法為定額補助2100元，但因新北預算有限，只能逐年編列預算擴大補助，如果《財劃法》修法通過，讓地方政府有更多自有財源，新北市就有機會比照台北市補助，讓新手爸媽更有誘因施打疫苗，幫助嬰幼兒得到更健全的保護力。

江怡臻提到，因為地方自有財源不足，新北市長侯友宜就曾公開跟前總統蔡英文鞠躬拜託，希望多給新北捷運建設經費，未來《財劃法》修法後，各縣市預算都可增加，台南高雄每年也都增加幾百億，讓地方政府有更多經費加速推動建設，不用連鋪路、整修人行道都要看中央臉色，減少許多時間及程序的浪費。

針對「民進黨團持續杯葛」，江怡臻認為，過去20幾年無法修法，就是因各縣市對分配方式缺乏共識，但年初國民黨主席朱立倫已先邀集藍白縣市會商，提出大致共識版本，未來待朝野更進一步協商討論。

江怡臻強調，反觀民進黨卻沒提出修法版本，只會罵國民黨，而想選縣市長的綠委如蘇巧慧，至今也沒提出修法版本，更不敢說要為地方爭取多少財源分配比例，「蘇巧慧說要修財劃法，但又不敢得罪賴清德」。

▼財政委員會朝野互槓。（圖／記者屠惠剛攝）