第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」　網爆共鳴：看片都跳過

▲原PO想知道該如何克服這個狀況。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶交往一段時間後，難免會發展進一步的關係，不過近日有網友表示，0經驗的她雖曾看過A片，但卻無法直視男性的生殖器，因此就想知道，若要和男友恩愛，她該如何克服呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上發文表示，現任男友是她的第一個交往對象，兩人睡在一起的時候，會親吻、撫摸、擁抱，雖有想要進一步發展，但是0經驗的她實在覺得不是很舒服，所以仍在嘗試中。

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除此之外，原PO也透露，她目前還不敢直視男友的生殖器，主要是之前看A片時，都會覺得外觀有點讓她不舒服，但也說不定是因為她從來沒有經驗，所以很害怕。因此，她就想知道女生們第一次都是如何克服的？她目前都是全程關燈並且閉上眼睛。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我以前也覺得噁心，看片也都會跳過，但後來遇到這任男友，覺得他全部都好可愛」、「我可能會一輩子抗拒，真的很醜，到底為什麼長這樣」、「我也是覺得長得很......，就盡量不要看，拿棉被遮住」、「我懂，我也一樣，不敢看也不敢摸，覺得太奇怪太害羞了」。

也有網友回應，「單純就是你太青澀了」、「蛤？我覺得很可愛欸」、「我第一次的時候只想瞪大眼睛看」、「我反而是不敢看自己的私密處，一直覺得女生私密處長得很噁心」、「凡事都有第一次」、「只能說跟長相一樣，有些人的看起來就比較不討喜」。話題引發討論。