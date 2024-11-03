　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」　網爆共鳴：看片都跳過

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO想知道該如何克服這個狀況。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶交往一段時間後，難免會發展進一步的關係，不過近日有網友表示，0經驗的她雖曾看過A片，但卻無法直視男性的生殖器，因此就想知道，若要和男友恩愛，她該如何克服呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上發文表示，現任男友是她的第一個交往對象，兩人睡在一起的時候，會親吻、撫摸、擁抱，雖有想要進一步發展，但是0經驗的她實在覺得不是很舒服，所以仍在嘗試中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，原PO也透露，她目前還不敢直視男友的生殖器，主要是之前看A片時，都會覺得外觀有點讓她不舒服，但也說不定是因為她從來沒有經驗，所以很害怕。因此，她就想知道女生們第一次都是如何克服的？她目前都是全程關燈並且閉上眼睛。

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我以前也覺得噁心，看片也都會跳過，但後來遇到這任男友，覺得他全部都好可愛」、「我可能會一輩子抗拒，真的很醜，到底為什麼長這樣」、「我也是覺得長得很......，就盡量不要看，拿棉被遮住」、「我懂，我也一樣，不敢看也不敢摸，覺得太奇怪太害羞了」。

也有網友回應，「單純就是你太青澀了」、「蛤？我覺得很可愛欸」、「我第一次的時候只想瞪大眼睛看」、「我反而是不敢看自己的私密處，一直覺得女生私密處長得很噁心」、「凡事都有第一次」、「只能說跟長相一樣，有些人的看起來就比較不討喜」。話題引發討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／林安可轟滿貫彈　中華超前捷克
開鍘！特攻洋將要換了
提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞
60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應
6閨蜜突衝上台⋯Elkie當場哭出來　催淚致謝：子瑜我愛你～
LINE發公告！快升級更新　「未滿12.18版本」停止服務

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6公路災阻不通！南橫明霸克露鋼便橋沖毀　10日17時搶通

北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

女同事狂約下班喝一杯　母胎男暈了！「見1幕秒清醒」：都是套路

第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」　網爆共鳴：看片都跳過

12星座「11月運勢」排行出爐！　第1名「愛情事業雙收」

LINE發公告！快升級更新　「未滿12.18版本」停止服務

喜歡「自助結帳還是人工？」　網曝關鍵：會優先考慮

習慣對紙本發票！她好奇「大家為何使用載具」　網給最實在的答案

解決人力荒「護理國考擬優化」　 衛福部：最快明年6月畢業生適用

YTR放火認「曾收心靈課程」邀約　1原因想通了：他們只想賺你的錢

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

女兒見爸回家露笑顏　看媽就秒收起笑容XD

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

6公路災阻不通！南橫明霸克露鋼便橋沖毀　10日17時搶通

北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

女同事狂約下班喝一杯　母胎男暈了！「見1幕秒清醒」：都是套路

第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」　網爆共鳴：看片都跳過

12星座「11月運勢」排行出爐！　第1名「愛情事業雙收」

LINE發公告！快升級更新　「未滿12.18版本」停止服務

喜歡「自助結帳還是人工？」　網曝關鍵：會優先考慮

習慣對紙本發票！她好奇「大家為何使用載具」　網給最實在的答案

解決人力荒「護理國考擬優化」　 衛福部：最快明年6月畢業生適用

YTR放火認「曾收心靈課程」邀約　1原因想通了：他們只想賺你的錢

不斷更新／王志煊登板丟2分　中華6比3領先捷克

房東賣房逼搬走「拒退6.5萬押金」搞消失　房客崩潰發文求助

直擊／全場大喊「子瑜掰掰」　她站在2樓燦爛笑了⋯700人歡呼回應

黑豹旗／穀保強壓平鎮一日兩勝　勇奪隊史第4冠

康芮颱風侵北市文山區成重災區　警方組災後重建隊投入重建工作

ITF旅展第3天人潮爆！「晶華狂賣3000萬」再奪冠　老爺、寒舍居次

80億歌王妻曬豪宅日常！「超奢別墅後院搭帳篷」愜意喊：舒適

開鍘！特攻洋將要換了　劉志威預告明天有人領機票

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

北東明變天「低溫溜滑梯探19度」　準「銀杏」颱風1路徑防共伴效應

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

下週有「新颱風」？專家：恐在台灣附近迴轉

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

準「銀杏」周三後抵台灣東南方　粉專揭2點：可能滯留打轉

南港CITYLINK員工遭強風吹上天！頭砸地沒人理

本週運勢排行榜！「2生肖」事業、財運、愛情都超旺

明雨區擴大　連2天探16℃時間曝

他拿「青眼白龍」換周杰倫的票　網：跪了

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

更多熱門

相關新聞

使用載具的原因？　網給最實在的答案

使用載具的原因？　網給最實在的答案

現在有越來越多人使用載具，一方面是方便，另一方面是環保。不過仍有網友表示，她還是喜歡對紙本發票，所以想知道載具真的很方便嗎？大家使用載具的原因是什麼呢？貼文曝光後，不少網友都給出「最實在」的答案。

小廢包「連錢包都放不下」　網曝真正用途

小廢包「連錢包都放不下」　網曝真正用途

到銀行開戶「被關心3次」　網點出原因

到銀行開戶「被關心3次」　網點出原因

30歲「穿著像大學生」會不沉穩？網點出關鍵

30歲「穿著像大學生」會不沉穩？網點出關鍵

背洗錢罪！她曝「入女監70天」生活

背洗錢罪！她曝「入女監70天」生活

關鍵字：

性行為生殖器Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」

即／台中7歲男童騎腳踏車突竄出　遭電動機車、休旅車接連撞上

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

北東明變天「低溫溜滑梯探19度」　準「銀杏」颱風1路徑防共伴效應

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵亡

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面