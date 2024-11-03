小廢包貴又小「連錢包都放不下」　網曝真正用途：沒打算裝東西

▲因為小廢包太小，所以原PO常要出借他的包包放別人的東西。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／曾筠淇報導

出去的時候，難免會有一些東西必須帶著，這時若有包包就方便許多。不過，近來很流行小巧的「小廢包」，能裝的東西並沒有這麼多，因此就有網友好奇拋問，女生的小廢包到底要裝什麼？為什麼要買？結果文章曝光後，一票網友都直呼「裝可愛」。

有網友在PTT的Boy-Girl板上，以「女生小廢包到底是要裝啥」為標題發文拋問，女生們常背的小廢包到底要裝什麼？這包包小到連錢包都放不下，每次出門，都還要借他的包包放東西，讓他感到相當麻煩，為什麼不自己帶一個大一點的包呢？他也好奇，小廢包不僅小，價格還不便宜，為什麼要買？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不懂，上次看到一個包居然連手機都放不下，到底是要幹嘛」、「很多男生出門不帶包包全部東西都塞口袋，小廢包只是把口袋變成用背的而已」、「花了幾千塊買一個垃圾包，然後只能放一條唇膏，真的廢到笑」、「你都叫他小廢包了，還管它裡面能裝啥」。

還有不少網友直呼，「裝她的情緒價值啊」、「裝可愛」、「裝可愛+1」、「裝你的耐心」。也有認真網友回應，「穿搭搭配好看啊」、「現在包包已經是穿搭的一部分了」、「只是飾品而已，沒有打算裝東西」、「裝飾品吧，不是拿來裝東西」、「穿搭啊，我勸你少管閒事」。