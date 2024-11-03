習慣對紙本發票！她好奇「大家為何使用載具」　網給最實在的答案

▲很多人都有使用載具的習慣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

現在有越來越多人使用載具，一方面是方便，另一方面是環保。不過仍有網友表示，她還是喜歡對紙本發票，所以想知道載具真的很方便嗎？大家使用載具的原因是什麼呢？貼文曝光後，不少網友都給出「最實在」的答案。

女網友在Dcard上，以「發票載具到底要幹嘛」為標題發文，提到她身邊有不少人都在用載具，不過，她非常喜歡對紙本發票的感覺，覺得相比起來，更有驚喜感。

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只是原PO最近一直被身邊的人勸說，要她使用電子載具。因此她就想知道，載具真的很方便嗎？畢竟作為一個喜歡整理的人，覺得紙本發票其實也不會不方便，大家使用載具的原因是什麼？

▲原PO好奇眾人使用載具的原因。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我用雲端發票APP，不會有遺失發票的問題。如果有提前先在財政部網站設好匯款帳戶，有中獎就輕鬆爽等入帳即可」、「載具很方便環保啊，而且中獎可以直接進戶頭很方便」、「刷一下就好，不用打開錢包塞發票」、「我不太喜歡整理，不喜歡一堆紙塞爆我錢包的感覺，對獎也很快速」。

其中還有網友表示，「整理是其次，主要是載具除了能對紙本的獎項，還會另外開雲端發票專屬的$500獎」、「不用對發票、不用怕發票不見、綁定好帳號也可以直接匯款，還有加開的載具雲端獎」、「可以抽雲端專屬獎，沒有比獎金更吸引人的東西了」。