到銀行開戶「被關心3次」她納悶！　網點出1狀況：他們也無奈

▲原PO多次被關心。示意圖，非當事銀行，亦與本文無關。（資料照／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

多數人都有開戶的經驗，近日有網友發文透露，她日前去銀行開戶，結果她前前後後被關心了好幾次，讓她覺得很納悶。貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都認為，銀行會這麼關心客人的開戶原因以及相關狀況，無非是因為現在詐騙太多了。

女網友在Dcard上，以「開戶要被問幾次」為標題發文，提到她日前到銀行要開戶，結果才剛走進銀行，保全就上前關心她；接著，她被指引去找一位穿著西裝的員工，再次被關心；最後，當她到櫃檯時，又被問了一次。原PO表示，她能理解銀行對於開戶的審核比較嚴格，但她還是不解，明明只是開戶而已，到底要被問幾次？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在要開戶真的沒這麼簡單了」、「行員也很厭啊，問了被白眼，沒問被究責，要快又要好」、「現在開戶都要很久，而且限制很多」、「說不定西裝的是主管，有時候人太多，主管都會先去看一下現場狀況評估」。

還有不少網友表示，「沒辦法啊，詐騙太多，我也被問過好幾次」、「因為詐騙太多，然後被騙的人不信自己是被騙」、「之前開薪資戶也是一直被問，雖然他們也無奈，但被問得很躁，該死的詐騙」、「誰叫一堆不肖人士搞詐騙」。