30多歲「穿著像大學生」會很不沉穩？　網點出1關鍵：比年紀重要

▲每個人的穿衣風格不同。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

平常出門，衣服都會怎麼穿？近日有網友發文表示，他身邊30歲的朋友，穿著都已經定型了，只有他的打扮會比較像大學生，這樣會讓人覺得他不成熟嗎？他是不是應該穿得簡單一點，才能感覺比較沉穩？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上發文表示，雖然他已經30歲，但他的穿著風格仍然像大學生一樣，會選擇寬鬆的衣物，搭配上搶眼的飾品，這樣的打扮讓他在公司中經常被誤認為是剛畢業的新鮮人。不過原PO坦言，他有時候會想，這樣的穿著風格是否顯得不夠成熟？他是否應該像其他的同齡人一樣，穿著簡單一些，以顯得更加沉穩？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我有時候還貓咪童裝T恤到公司跟大家分享貓咪的美好」、「不會，我很欣賞這樣穿的人」、「我也是，別人看不出來年紀」、「不要太奇裝異服、裸露，我覺得還好啊，看起來像年輕人自己心情也好」、「還好吧？ 寬鬆不是現在流行的嗎？大家都這樣穿啊」。

其中還有網友認為，懂得依場合選擇合適的衣服才更為重要，「懂得看場合穿衣服比看年紀穿衣服重要」、「我男友快35歲也是像剛畢業，工作需要對業主再穿正裝就好，平常日當然是穿喜歡的衣服」、「重點是場合」。