想入主白宮！川賀都在賓州砸下數億美元　原因曝光

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川賀都在賓州砸數億美元！　誰入主白宮恐得看賓州小郡開票結果

▲▼川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

▲川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

文／中央社

美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一，賓州可能是決定下屆白宮主人的關鍵。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，當地的選戰激烈且昂貴，無論是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）還是共和黨總統候選人川普（Donald Trump），都在賓州投下高達數億美元，且前往該州拜票行動超過任何其他戰場州。

而在這個最重要的搖擺州，伊利郡（Erie）的選舉結果最為關鍵。近幾場總統選舉結果顯示，贏伊利者得天下：自2008年以來，伊利郡都選出最後的勝選者，包括2020年拜登在當地以區區1300張票擊敗川普。

▼共和黨總統候選人川普在北卡羅來納州競選集會前，在一架飛機上簽名。（圖／路透）

▲▼共和黨總統候選人川普在北卡羅來納州競選集會前，在一架飛機上簽名。（圖／路透）

在湛藍廣闊的伊利湖（Lake Erie）畔1條幹道旁，從小住在伊利的迪馬可（Brandon DiMarco）表示：「我在這裡看到的川普競選標誌絕對比2020年少得多」。

迪馬可目前兼2份差，且正在進修成為財務顧問。他2020年投給川普，這次原本打算投給小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），但他現在因為賀錦麗的經濟政策轉而支持她，並看到其他人有同樣轉變。

迪馬可說：「我在伊利看到從共和黨支持者轉為民主黨支持者的人比反過來的人多。我不認為變化劇烈，但我確實看到更多人的政治立場有這樣的轉變。」

由於川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下，伊利的少數幾張選票可能將決定誰是下屆總統。在過去4次美國總統大選，伊利都選出最後贏家。

▼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲▼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

川普這次參選的副手范斯（JD Vance），以及替民主黨助選的黨內進步派明星、佛蒙特州（Vermont）聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），10月26日皆不約而同前往伊利造勢。賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）10月31日也在當地舉辦造勢活動。

許多伊利人仍覺得這次的勝負難分。在市中心主要廣場旁美食街工作的皮特斯（Katelyn Peters）表示：「我感覺目前沒有一方有優勢。」她也說自己還不曉得會投給誰。

已登記為共和黨選民並打算投給川普的會計師歐莫（Bill Ohmer）則說：「（選情）難分軒輊。伊利就是那種你完全無法預測的地方之一。」

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