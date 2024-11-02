7大搖擺州誰贏？最新民調「賀錦麗2川普5」　美媒揭勝選路徑

▲ 賀錦麗與川普在搖擺州民調拉鋸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選進入最後衝刺，通過270張選舉人票門檻的候選人將成為新任總統，前總統川普與副總統賀錦麗支持度目前依然膠著，最新民調顯示兩人在多個搖擺州的差距都在誤差範圍內，選情撲朔迷離。

ABC報導，根據美國民調整合網站FiveThirtyEight（538）截至1日的調查結果，賀錦麗在威斯康辛州及密西根州略為領先，川普則在喬治亞州、賓州、北卡羅來納州、內華達州及亞利桑那州有微幅優勢。

儘管民調顯示雙方勢均力敵，但以往選舉結果往往與民調有出入，因此選情難以預測，但仍可根據民調推測幾種可能情境。

若民調準確，川普只要在他領先的喬治亞及賓州等5州取勝，就可以287張選舉人票當選，但他在這5州的領先幅度不超過2.4%，仍在誤差範圍內。

若民調低估賀錦麗支持度，她有機會在內布拉斯加州拿下1張選舉人票，再囊括威州、密西根和賓州，便可以正好270張選舉人票勝出。反之若是川普被低估，他只需要在亞利桑那州等4州取勝，再拿下賓州便能突破270張選舉人票。

截至1日上午，全美已有逾6500萬人參與提前投票，占2020年總投票數的40%，但目前投票數據仍不足以準確預測最終結果。

數據顯示提前投票者多為女性，這對賀錦麗陣營及民主黨有利。但41%提前投票者註冊為民主黨選民，39%則為共和黨，相較2020年同期數據，民主黨比例有所下降，共和黨則上升。