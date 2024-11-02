　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普承諾富士康會在威州投資百億美元，賀錦麗批評他光說不練。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天說，她的共和黨對手川普曾承諾科技企業富士康會在威斯康辛州大舉投資100億美元、創造上萬個工作機會，最後只是一張「空頭支票」。

綜合美國「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）和印度「經濟時報」（Economic Times）報導，距離大選投票日只剩4天，賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）各自在關鍵搖擺州威斯康辛州加緊造勢拉票。

賀錦麗在造勢活動上批評川普的經濟政策，尤其是他處理製造業就業機會的方式。

她指稱，在川普執政期間，有近20萬個製造業工作在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前流失，單是在威斯康辛州就有數以千計的工作消失。

賀錦麗表示，川普「說他是唯一能把製造業工作帶回美國的人。川普當總統時，美國失去了近20萬個製造業工作，包括威斯康辛州這裡就有數以千計的工作流失；看清事實吧，這些工作流失早在疫情之前就開始了。這讓川普成為美國史上讓製造業工作流失最多的人之一」。

她還說，川普「過去在汽車產業的紀錄是一場災難。身為總統，他承諾在他執政期間，汽車產業一家工廠都不會少。然後美國汽車製造商在他任內宣布關閉6家汽車廠。所以，威斯康辛州的各位，你們都很清楚川普誇大的空頭支票」。

賀錦麗加大批評力道指出，川普「承諾阻止離岸外包（offshoring），他為那些在他任內將20萬個美國就業機會移往海外的大企業減稅。他承諾將工作機會帶回美國，就像他保證富士康會投資100億美元（約新台幣3200億元）、創造1萬3000個製造業工作機會。他聲稱富士康很快會進駐威斯康辛州，號稱世界第8大奇蹟。但這又是一張空頭支票，一個典型的光說不練的人」。

賀錦麗矢言保護工會、維持對工人的保障，「正如大家所知，美國已準備好開闢一條新的前進道路…我們已準備好迎接新一代領導階層」。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
iPhone 14 Plus用戶注意！蘋果認了「有瑕疵」
全台降溫「北部跌破20度」時間曝
桃園小客車「瞬間遭泥漿洗車」　超慘畫面曝光
快訊／林立敲首安！中華隊1比2捷克
川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統
警官夫妻Cosplay阿北上銬　老婆還在放育嬰假也遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

日本福島核災後「13年來首次」！　從圍阻體內取出核燃料團塊

賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

26歲網紅嫁入豪門！丈夫明列生活規則　網見「1限制」嚇瘋：會離婚

選情緊繃！防川普「過早宣布勝選」　賀錦麗陣營準備好了

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

日本福島核災後「13年來首次」！　從圍阻體內取出核燃料團塊

賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

26歲網紅嫁入豪門！丈夫明列生活規則　網見「1限制」嚇瘋：會離婚

選情緊繃！防川普「過早宣布勝選」　賀錦麗陣營準備好了

ITF旅展周末人潮塞爆！民眾豪刷百萬訂九州行　5折住宿金搶到斷貨

特攻強勢2連勝！　主力射手謝亞軒卻點出團隊最大不及格隱憂

台東鹿野鄉受災慘！武陵外役監獄助恢復　災後景觀快速恢復

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

提升專注力、舒心有方法！「7種情緒困擾」中藥草本茶幫緩解

陸委會、策進會合辦「好友港節市集」　反應熱烈今年擴增至66攤

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

YTR再曝「心靈課老師飆罵」錄音檔！　揭露課程話術：現在覺得很荒謬

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

搶吉伊卡哇！塞滿包只結帳1隻　日警出動

一買回家就後悔！好市多退貨率最高Top 3曝

德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

7大搖擺州誰贏？　最新民調「賀2川5」

道奇冠軍遊行　　大谷翔平抱狗狗、愛妻登場

希臘公主闖18禁現場　色色讓網友笑翻

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

輝達取代英特爾　納入道瓊工業指數成分股

AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了

女師「帶娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴內褲

iPhone 14 Plus相機有1問題　蘋果宣布免費維修

日本暴雨恐引洪災　松山市針對18萬人發警戒

財報利多和聯準會降息展望升高　美股收紅

更多熱門

相關新聞

川普喊用槍瞄準前議員　賀錦麗斥不夠格當總統

川普喊用槍瞄準前議員　賀錦麗斥不夠格當總統

美國共和黨總統候選人川普今天因對支持民主黨對手賀錦麗的共和黨人麗茲．錢尼發表暴力言論而受抨擊。距離大選只剩4天，川普與賀錦麗都在「鐵鏽帶」搖擺州做最後衝刺。

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會

預料川普「過早宣布當選」　民主黨超前部署

預料川普「過早宣布當選」　民主黨超前部署

7大搖擺州誰贏？　最新民調「賀2川5」

7大搖擺州誰贏？　最新民調「賀2川5」

台海局勢受美選牽動　政府面臨一大挑戰

台海局勢受美選牽動　政府面臨一大挑戰

關鍵字：

川普賀錦麗富士康經濟政策工作機會2024美國總統大選美中台美選花絮台灣看美選

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

曾之喬臨盆倒數！

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面