賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

▲ 川普承諾富士康會在威州投資百億美元，賀錦麗批評他光說不練。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天說，她的共和黨對手川普曾承諾科技企業富士康會在威斯康辛州大舉投資100億美元、創造上萬個工作機會，最後只是一張「空頭支票」。

綜合美國「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）和印度「經濟時報」（Economic Times）報導，距離大選投票日只剩4天，賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）各自在關鍵搖擺州威斯康辛州加緊造勢拉票。

賀錦麗在造勢活動上批評川普的經濟政策，尤其是他處理製造業就業機會的方式。

她指稱，在川普執政期間，有近20萬個製造業工作在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前流失，單是在威斯康辛州就有數以千計的工作消失。

賀錦麗表示，川普「說他是唯一能把製造業工作帶回美國的人。川普當總統時，美國失去了近20萬個製造業工作，包括威斯康辛州這裡就有數以千計的工作流失；看清事實吧，這些工作流失早在疫情之前就開始了。這讓川普成為美國史上讓製造業工作流失最多的人之一」。

她還說，川普「過去在汽車產業的紀錄是一場災難。身為總統，他承諾在他執政期間，汽車產業一家工廠都不會少。然後美國汽車製造商在他任內宣布關閉6家汽車廠。所以，威斯康辛州的各位，你們都很清楚川普誇大的空頭支票」。

賀錦麗加大批評力道指出，川普「承諾阻止離岸外包（offshoring），他為那些在他任內將20萬個美國就業機會移往海外的大企業減稅。他承諾將工作機會帶回美國，就像他保證富士康會投資100億美元（約新台幣3200億元）、創造1萬3000個製造業工作機會。他聲稱富士康很快會進駐威斯康辛州，號稱世界第8大奇蹟。但這又是一張空頭支票，一個典型的光說不練的人」。

賀錦麗矢言保護工會、維持對工人的保障，「正如大家所知，美國已準備好開闢一條新的前進道路…我們已準備好迎接新一代領導階層」。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）