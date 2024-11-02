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選情緊繃！防川普「過早宣布勝選」　賀錦麗陣營準備好了

▲▼ 美國大選9月10日辯論,川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲ 川普4年前在結果出爐以前宣布當選，最終輸給拜登。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選民調緊繃，若前總統川普故技重施，如4年前一般在搖擺州結果出爐以前搶先宣布當選，副總統賀錦麗競選團隊及民主黨官員透露，他們正準備一連串應對措施，將迅速在社群平台和媒體上採取行動，呼籲大眾耐心等待計票。

《路透》報導，川普本周曾向媒體聲稱，他希望能在投票日當天宣布當選，但專家警告，結果恐怕需要幾天才會出爐，尤其部分關鍵選區可能需要重新計票。

美國大選通常由各大媒體分析選務機關提供的官方票數後公布結果，偶爾會有候選人在媒體報導前聲稱當選，但在勝負未明之前搶先宣布的情形並不常見。

賀錦麗10月30日曾向ABC表示，「可悲的是我們已經為此做好準備，若他真的企圖操縱媒體及美國民眾的共識，我們將立即採取應對行動」。

她未透露相關行動細節，但6名民主黨黨務及賀錦麗競選團隊成員指出，初步應對措施將利用大眾輿論，計畫在社群媒體及電視廣播大肆宣導，強調在清點完所有選票後才能宣布當選。

民主黨全國委員會（DNC）一名高層受訪表示，一旦川普不實聲稱當選，「我們準備好在電視上亮出真相，並動員廣泛人脈和他們的影響力反擊」。

賀錦麗陣營一名高層1日直言，他們「高度預期」川普會在計票完成以前，就在5日深夜聲稱勝選，「他上次敗選之前就這麼做了。如果他再來一次，還是會敗選」。

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