廚神界奧斯卡獎「環球廚神國際挑戰賽」　新悦花園酒店奪三金

▲新悦花園酒店李哲維主廚(右2)率隊泰國拿下廚藝金盃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新悦花園酒店主廚團隊日前參加環球廚神·國際挑戰賽-泰國總決賽勇奪三金，在21個國家菁英廚師及明星名廚團隊中，新悦花園酒店李哲維行政主廚從各國名廚中脫穎而出，成功拿下世界總冠軍，獲得金盃榮耀。

自2010年開始舉辦的「環球廚神.國際挑戰賽」，主辦機構「環球廚神國際專業協會」成功聚集21個國家菁英廚師及明星名廚團隊，總決賽參與比賽及投資團隊人數超過3,500人，參與機構-地主隊泰國藍象烹飪學校(Blue Elephant)、Novotel Bangkok Impact、米其林星級餐廳廚魔名人坊、稻香集團、SG Food and Business International Association及北京中瑞酒店管理學院皆為全球廚藝界崢嶸。今年總決賽於泰國舉辦，也獲泰國工業部及泰國旅遊局全力支持，可謂是每年全球廚師展現廚藝水準及才華的夢想平台。

環球廚神賽評審團也是夢幻陣容，包含泰國米其林星級大廚Nooror Steppe、香港米其林大廚鄭錦富、法國米其林大廚David Bonet及Frédéric Tual及韓國米其林大廚古國輝等，可說是世界級的頂尖廚藝擂台。

▲ 新悦花園酒店李哲維主廚以酒香海鮮盛宴，完美演繹海鮮與白酒的搭配勇奪大師組龍騰金盃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣嘉義代表，新悦花園酒店行政主廚李哲維受邀擔任此次比賽的星級評審，更是在大師組別，以難度最高的三道菜式-酒香海鮮盛宴，完美演繹海鮮與白酒的搭配，勇奪大師組龍騰金盃。

同行出征的蕭志勝師傅以松露酪梨手提酥、長壽祥龍吐彩珠獲得專業組最佳創意獎;王躍發師傅則以長壽千層脆冷麵、海龍皇冠長壽麵獲得專業組金獎。主廚團隊勇奪三大獎項，不僅為嘉義爭光，也為台灣年輕主廚群粵菜領域打下世界知名度。

▲ 新悦花園酒店李哲維主廚團隊三人皆獲獎，開心與執行董事劉映雪(右2) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新悦花園酒店上半年拿下國家企業環保銅獎、環保旅館金級標章及GTS綠色旅行標章二星，下半年主廚率隊出國比賽，展現高超廚藝水準，落實栽培旅遊產業人才的永續經營理念。

▲ 「環球廚神.國際挑戰賽」號稱廚神界奧斯卡獎，參賽者眾多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新悦花園酒店頤粵軒是以新派粵菜為主軸-以在地及當令食材出發，讓全世界的旅人吃到粵菜底蘊，吃頂尖世界美食不用飛出國，就能品嘗到全世界米其林大廚肯定的好滋味!