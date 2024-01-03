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新悦花園酒店取得GTS認證　最美親子飯店開啟綠色旅遊篇章

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

蟬聯易遊網百萬票選全台最美親子飯店，新悦花園酒店再接軌國際，遵循GSTC的全球永續觀光準則，取得GTS二星認證（Green Travel Seal），要以行動力告訴消費者，不只是親子及家庭友善飯店，更要以永續旅遊標準優化飯店各項營運。

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）


新悦花園酒店成立於2018年，營運之初即面臨Covid-19帶來的旅遊觀光停擺衝擊，讓營運團隊更體驗到各項營運管理需要以永續的理念進行，才能在面臨各項公司治理挑戰上，皆有對的方向指引。依據「全球永續旅遊委員會」(GSTC) 的架構，永續旅行準則的架構分為4 大面向：永續管理、社會與經濟利益、文化遺產及環境。創辦人蕭友信董事長管理理念以人為本，建設飯店之初，秉持著回饋鄉里的心，創造在地就業機會，並與在地各大專院校建立產學合作渠道，希望可以為培育人才提供實地實習的場域。ESG執行上以董事會出發，執行董事劉映雪也於今年參加法國標準協會Afnor國際認證「ESG國際領袖班」並取得證照。

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）


飯店營運面，除了逐年提高在地採購及綠色採購的比例外，並不斷優化符合低碳標準的各項備品。今年也斥資經費建置屋頂綠能工程，希望未來能提高綠電使用比率。館內餐廳取得台灣米認證標章外，食材選用上也以在地及當季食材為主，減少運輸碳排並支持在地農產品。飯店營運願景為讓國內外旅客更認識嘉義人文風情，積極參與嘉義市政府各項觀光計畫，如嘉義市國際管樂節，新悦結合每年偏鄉小學關懷感恩音樂會盛大舉行，邀請到日本行進管樂金獎習志野高校吹奏樂團到飯店快閃演出，讓參與的阿里山偏鄉的孩子不僅可以獲得需要的資源外，更是打開視野，同時新悦飯店熱情款待遠道而來的日本高校管樂樂團，用熱情與細緻服務為國民外交盡一份心力。飯店遊程上，以最夯的暑假專案為例，也攜手嘉義中埔築夢森居生態體驗園區，導入生態環境教學解說，寓教於樂，將愛護環境的心傳下去。飯店也是聽覺空間友善場域、自行車友善旅宿、環保旅店、嘉義市兒童友善店家及寵物友善空間旅館等。

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）

▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）
 ▲▼ 新悦花園酒店接軌國際獲 GTS 認證 開啟綠色永續旅遊新篇章 。（圖／新悦花園酒店提供）

 
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新悦花園酒店GTS 認證綠色永續旅遊

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