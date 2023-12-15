新悦花園酒店落實企業社會責任　公益住房專案募集24萬捐偏鄉

▲▼ 新悦花園酒店助愛偏鄉公益音樂會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2023新悦在嘉‧助愛偏鄉公益音樂會」活動，搭配嘉義市國際管樂節「儘管來+1」的口號，廣邀大家一起參與，今年擴大辦理，除與嘉義市國際管樂節合作邀請日本習志野高等學校快閃演出外，更是結合嘉義觀光工廠到場支持，並於現場義賣管樂節限定咖啡禮盒，銷售所得將全數捐贈給阿里山偏鄉小學的學生們，期盼公益活動能如同管樂節口號般，呼籲更多人能共同為公益盡份心力。

▲新悦花園酒店董事長蕭友信捐助阿里山國中小教學設備 。（圖／記者翁伊森攝）

新悦董事長蕭友信表示，近年來深入瞭解阿里山偏鄉小學後，發現因學校地處偏鄉，加上學生數不多，故學生們的教育資源有限，才會希望能由新悦花園酒店帶頭做起，以實際行動縮短城鄉差距，不讓在地孩子們的才華被埋沒。嘉義市文化局陳嘉麗秘書、阿里山鄉小學的校長老師們及嘉義許多觀光工廠也共同到場支持，肯定新悦花園酒店的公益活動，也謝謝飯店的鼎力協助，讓嘉義偏鄉小學的學生們能在一個安心的環境中就學。

阿里山國民中小學的邱獻萱校長提出，感謝飯店給予學生們走進都市的機會，不僅能拓展學生們的視野，更是讓大家瞭解到鄒族的傳統樂器─鼻笛，吹出讚美的詩歌，學生們帶著自己手作的弓箭，結合音樂表現出原住民的文化，這不僅是一個表演，更是意味著鄒族文化的傳承。

▲新悦花園酒店執行董事代表回贈日本習志野高校感謝狀。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山來吉國小陳曉暉主任代表著學校贈送感謝狀，答謝新悦花園酒店協助學校成功募集到陶笛經費，讓小朋友們能夠順利前往奧地利參加國際陶笛音樂節。今日由日本習志野高等學校擔任開場嘉賓演出，連續帶來五首演奏曲目，管弦樂所呈現出的演出張力，搭配著輕快的演奏方式，讓現場民眾及習志野高校學生伴隨著樂曲起舞，展現出高中生的青春活力，演出過程中更是連連吶喊出「嘉義」，這股熱情直接燃燒到嘉義市的民眾。

▲日本習志野高校新悦花園酒店表演。（圖／記者翁伊森攝）

2024年的第一筆募款目標是幫助阿里山新美國小能夠籌措經費，以「開學趣書展」出發，帶領學生走進都市，拓展學生們的視野，用不一樣的角度體驗生活，新美國小的募款專案一推出，短短5天內便成功募集到款項，為2024年的公益計畫成功打下第一響炮，新悦廣邀社會各界響應公益，推出公益住房專案，每間提撥600元經費關懷偏鄉孩童，今年公益住房專案更是成功募集到24萬元。

同時也協助來吉國小籌措10萬元陶笛設備經費，讓來吉國小能夠代表台灣前往奧地利參加國際陶笛音樂節，在邀請大家到嘉義旅遊之餘，還能投身於公益中。新悦花園酒店期許自己，不僅要成為嘉義最幸福、最友善的親子飯店，行動落實於企業社會責任，長期幫助阿里山偏鄉小學的學生們，由公益活動起頭，更積極導入ESG理念，展示新悦花園酒店支持環境永續的決心，也希望能廣邀民眾共同響應，可說是旅客們心中最美的親子飯店。

新悦花園酒店公益捐贈計畫：https://i.hsinhotel.com.tw/新悦公益捐贈計畫

新悦花園酒店官網： https://www.hsinhotel.com.tw/