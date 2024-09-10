接軌國際綠色旅遊新趨勢　新悦花園酒店連拿三環保認證獎

▲▼ 新悦花園酒店年初取得國際綠色旅行標章二星認證後，國內獲得環保旅館金級標章，再獲頒「第六屆國家企業環保銅級獎」 。（圖／新悅花園酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新悦花園酒店年初取得國際綠色旅行標章二星認證後，國內獲得環保旅館金級標章，今日再獲頒「第六屆國家企業環保銅級獎」殊榮。國家企業環保獎是國家最高環保榮譽獎項，今年總計127 家企業參加選拔，參與多為上市櫃公司及高科技產業，新悦花園酒店能以非上市櫃公司及獨立品牌飯店之姿脫穎而出，實屬不易。

▲ 新悦花園酒店獲頒「第六屆國家企業環保銅級獎」，進總統府接受表揚 。（圖／新悅花園酒店提供）

新悦花園酒店團隊致力提供卓越的服務品質、倡導環境保護、實踐企業社會責任、增進在地經濟貢獻，更希望利用綠色旅遊供應鏈的產業循環去落實文化保存，藉由推廣在地文化與在地創生串聯，讓全世界看見嘉義的美，除了嘉義美食、阿里山鐵路及每年的國際管樂節外，接軌國際綠色旅遊新趨勢，讓國內外旅客來嘉義旅遊也能為看見永續旅遊城市的努力。

客房服務上，新悦花園酒店為親子友善飯店，除了豐富及多樣化的親子育樂活動外，更注重餐食健康及在地化採購，讓客人吃到當季新鮮的在地食材，在地食材採購比例高達43%，並逐年增加，讓減碳落實在採購環節上，更對在地經濟有所貢獻。行銷推廣上，不僅有環保住房專案，所有傳統紙本宣傳單也大量轉為電子宣傳工具，在飯店官網上設置「永續旅遊」頁面揭露目前營運活動與SDGs17項目標對應，推廣在地伴手禮，讓來嘉義玩的旅客一起支持在地產業。

新悦花園酒店在永續旅遊的實踐上從董事會出發，管理階層訂立每一年度的綠色旅遊產品包裝及淨零綠生活目標，所有同仁執行與參與，並透過紮實的內外部員工教育訓練，導入永續經營方針，期望在旅遊永續價值鏈上找到最好的定位，看見每一位顧客滿意的微笑。