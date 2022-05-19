飯店防疫外帶櫻桃鴨套餐　應景再推豪華粽干貝鮑魚粽

▲▼ 因應疫情及端午節飯店推出外帶餐及豪華內餡粵式粽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台唯一擁有夢幻旋轉木馬、仿阿里山高山鐵路的幸福小火車、戶外千坪花園足球以優質住宿與新派粵菜聞名的嘉義新悦花園酒店，因應疫情陸續升溫，越來越多選擇在家用餐的饕客，推出經典招牌菜外帶，將館內最知名的脆皮風沙雞、櫻桃烤鴨做成外帶套餐，另外搭配端午節所推出的豪華內餡廣式粽，就希望顧客在家吃到最美味也最健康。





因應小家庭的需求，館內知名餐廳頤粵軒熱銷招牌菜色推出二款外帶套餐，金牌套餐風沙雞每套3980元、 櫻桃鴨套餐4980元，每套有9道菜色。

金牌套餐的蒜香脆皮風沙雞、碧綠黃金流沙蝦、甫魚乾燒伊府麵、手工港點-鵪鶉溏心蛋燒賣…等、招牌套餐的新悦櫻桃片皮鴨、金銀蒜蒸海大蝦、XO醬百花釀油條、金箔松露蝦餃皇、酸白菜煲鴨架湯，從大菜吃到甜點，快炒海鮮吃到手工港點，道道經典。

另外，每年一推出就幾乎搶購一空的「香荷鮑魚廣式粽」採用正統廣式的做法，主要食材有日本進口栗子、北海道干貝、日本岩手縣的頂級吉品鮑、鹹蛋黃、花菇、油脂分布勻稱的五花肉等數十種食材，加上香氣足夠的荷葉，做出體型飽滿碩大、外型方正的廣式粽。

而廣式粽的五花肉，是用主廚秘製醬汁醃製24小時的私房叉燒肉取代傳統五花肉的作法，重新演繹廣式粽的新派精神。從精選糯米、荷葉清香到各式海鮮、鹹蛋黃、花菇等食材的鹹、甜、香、嫩，百花齊放，令人回味無窮。香荷鮑魚廣式粽用料實在，每個售價只要$150元，目前訂購率已達八成，目前仍最後開放客人預訂搶購中。洽詢專線:訂席中心05-2777208