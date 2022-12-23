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新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導


蟬聯第三年全台最美親子飯店的嘉義新悦花園酒店，連續4年的偏鄉小學公益活動今年結合飯店熊家族結婚慶，邀請阿里山十字國小、嘉義宣信國小行進樂旗隊及新竹縣立交響樂團共同展演。嘉義市政府陳淑慧副市長及觀光新聞處林金龍副處長也特別代表勇媽黃敏惠市長團隊到場支持，對於飯店每年的偏鄉小學關懷活動表示肯定，並且恭喜飯店蟬聯百萬網友票選的全台最美飯店。

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動捐贈十字國小獎助學金。（圖／新悦飯店提供）

新悦飯店董事長蕭友信表示，秉持著「取之社會，用之社會」的精神，不僅全力推廣觀光，回饋鄉里的心不曾停下，本次公益活動新悦酒店將捐助阿里山十字國小獎學金，讓偏鄉的孩童學習沒有差距，熱心公益的月桃故事館觀光工廠，何毓真董事長特助也響應捐贈宣信國小成立後援會基金，希望在地有才華的孩子能被看見。

十字國小許秀卿校長非常感謝新悦酒店關懷偏鄉，全校的小朋友為這次公益活動認真排練，也邀請在場各界貴賓有機會上山到十字國小走走，看看這座美麗的小學。

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

阿里山鄉十字國小，全校學生(含幼兒部)共23位，均為阿里山原住民鄒族的孩子，位於阿里山海拔1,536公尺高的學校，因山上嚴峻的生活條件，造就出孩子們天真可愛的性格；若說阿里山是新悦熊爸熊媽的第一個家，那嘉義新悦就是熊爸熊媽的第二個家，熊爸熊媽也決定在這裏完成終身大事。

活動於新悦花園酒店大廳裝置神木下，以二隻1.5米高的熊新郎及熊新娘，重現阿里山神木下的婚禮，超氣派的婚禮佈置，利用美麗獨特花圈圍繞著熊新郎及熊新娘，意喻祝福著熊爸熊媽擁有圓滿美好的婚姻，讓更多人也能感受到新悦熊家族的幸福。在這個感恩的月份，讓我們揮別疫情，拋磚引玉，照亮每一個弱勢或是需要幫助的角落，讓愛傳下去。

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

也因此新悦特別邀請到嘉義宣信國小行進樂旗隊、阿里山十字國小，以及新竹縣立交響樂團來婚禮上表演。宣信國小用各種不同的管樂器演奏出震撼人心的交響樂，搭配活潑有力的樂旗演出，充分展現出嘉義身為管樂之都的魅力，而新竹縣立交響樂團則由台灣新生代青年指揮郭芳如帶領著莘莘學子，用演奏張力最大的小提琴結合溫暖柔和的法國號及結實深沉的低音號，將各種樂器的獨特音色展現出來，交奏出扣人心弦的樂章，為活動增添更多的色彩，安可曲「Tequila」將現場氣氛炒到最高點；十字國小則用純淨的笛音加上天生的律動感，為這場婚禮帶來精彩的歌舞演出，讓婚禮在美妙的樂音中完美舉行。

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

適逢嘉義管樂節活動期間，飯店同步推出「禧悦公益結婚慶住房專案」，只要3,960元起(原價$8,400元)，平日加碼升等精緻客房，每房再贈送甜蜜熊布偶及甜甜巧克力，就是要在聖誕假期讓大家天冷心暖甜蜜蜜。

▲▼ 新悦第4年偏鄉小學公益活動結合飯店熊家族婚禮擴大舉行 。（圖／新悦飯店提供）

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