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喜歡「自助結帳還是人工？」　網曝關鍵：會優先考慮

▲▼收銀台,收銀員,超市,購物,輸送帶,結帳。（圖／CFP）

▲原PO覺得自助結帳很方便。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越店會讓客人「自助結帳」，近日就有網友發文表示，他覺得自助結帳很方便，介面也還算簡單，結帳速度真的變得比較快，大家喜歡自助結帳嗎？還是依舊習慣讓員工幫忙結帳呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家喜歡用自助結帳嗎」為標題發文，提到以前雖然沒有自己結帳的習慣，但現在倒是覺得很方便，特別是現在可以直接用手機來結帳，就可以不用帶錢包出門了。

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接著原PO也說，之前到大賣場，媽媽本來還覺得自助結帳很麻煩，但實際操作後，也覺得介面算簡單。因此他就好奇，大家都會主動使用自助結帳的機台嗎？還是目前仍習慣請員工結帳呢？

▲▼結帳,收銀,買單,付款。（圖／CFP攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「習慣操作機器後就會比較快」、「喜歡自助，我動作很快，自己來方便快速」、「超喜歡！很像小朋友玩結帳遊戲的概念」、「喜歡，方便又快」、「超棒的，不用被問一堆不需要的『紅利點數、會員、停車』，覺得自己安靜結帳多好」。

也有網友表示，「只買少量的還可以，如果是買很多東西，還要研究機器怎麼用就很煩，寧願排隊給櫃檯人員結帳還比較快」、「不喜歡，花一樣的錢，為啥不能給人服務」、「有比較便宜才喜歡用，像自助加油剩下的都是吃消費者豆腐」。還有網友則說，「不用排隊的都喜歡，自助遇到前面烏龜更難受」、「選不用排隊的」、「走沒排隊的那邊」、「在大排長龍時會優先考慮自助結帳」。

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