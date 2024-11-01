見北市1狀況急嘆「今天應該要放假？」　大巴司機：真的很危險

▲北市街頭滿是傾倒路樹，交通大打結。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

康芮颱風從登陸到離台僅5小時，但期間帶來強風暴雨，全台各地災情不斷。今（1日）全台幾乎正常上班課，但路面倒樹、掉落招牌等障礙物仍有待排除。就有遊覽車司機直呼，「真心覺得今天才應該要放假」，因為路上一堆障礙物，「今天台北市一定整個大塞車，然後真的很危險」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有今天才應該真的要放假的卦？」文中直呼「身為一個遊覽車司機，真心覺得今天才應該要放假。」會這樣說，是因為他看到有很多東西都倒在路上，「今天台北市一定整個大塞車，然後真的很危險」。

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他還貼出多張路樹倒到馬路上的照片，「我就問一台大巴要怎麼過…」也在留言處直嘆，「災後復原才真的是更麻煩的，到處都是要斷掉的樹木殘肢。」

貼文引發討論，「一個是應對災時 一個是災後復原」、「倒塌的樹陸續移走了」、「苗栗風雨好大，實在不想出門」、「今天放假只是爽到民眾去百貨公司KTV電影院啦」、「台中也是今天才該放，停電一整晚停到遙遙無期，連客服都不知道何時好」、「從彰化開車往台中開 ，路上多少有樹枝然後覺得積水蠻多的，騎車很危險，早上用機車接送小孩真的要小心。」

事實上，北市環保局今已動員近5000名同仁，提早到凌晨5點上班，全力進行復舊作業，加速搶通道路通行，恢復市容整潔。環保局說明，移除主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物後，就會接著進行街道清掃作業，將盡速清除落葉及垃圾，因本次災情嚴重，市容滿目瘡痍，復舊的過程需要多一點的時間，請市民朋友給予更多的耐心。