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大陸 大陸焦點 特派現場

大學生喝醉躺錯床！抱住陌生男「親密接觸一整晚」　清醒崩潰了

大陸遼寧省某大學近日發生了一起因酒精導致的烏龍事件。（圖／翻攝自微博）

▲大陸遼寧省某大學近日發生了一起因酒精導致的烏龍事件。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸遼寧省某大學近日發生了一起因酒精導致的烏龍事件。一名男學生在飲酒後未能找到自己的宿舍，誤入了隔壁的房間，並躺到了他認為是自己床位的位置上。由於酒精的影響，該名男生並未察覺到異常，甚至在躺下後還摟住了旁邊的人，以為對方是自己的室友，直到隔天清醒才發覺進錯房，瞬間尷尬不已。

綜合陸媒報導，該名男大生日前飲酒後，迷迷糊糊地回到宿舍，誤入了隔壁房間，接著躺到了他認為是自己床位的位置上。由於酒精影響，他並未察覺到異常，甚至在躺下後還摟住了旁邊的人，以為對方是自己的室友。直到隔天早上，男學生酒醒後才發現自己不僅睡錯了宿舍，還與一個陌生男子親密接觸了整整一晚。

此事件曝光在網路上引發熱議，網友紛紛留言「男生宿舍確實這樣，沒女生宿舍那麽私密那麽多的潛規則，整個男生宿舍發生最多的就是順跟煙、借下廁所」、「宿舍準時熄燈。有次跑樓下上廁所，忘記不是自己樓層，回到宿舍猛地抓住靠門哥們的GG，聽聲音才發現不是舍友，走錯宿舍了。抓緊跑了回去」。

另外，也有過來人提到「以前上學的時候，我寢同學喝多了，給我打電話說喝多了上不來了讓下樓接他，我和我兩個同學下樓轉一圈沒找到他，給他打電話時他竟然說一個床上打什麽電話？後來我們在前寢樓320找到他的，給那寢室的哥們也弄的一臉懵逼，都納悶這哥們從哪冒出來的，最搞笑的是他竟然還抽了一哥們一根煙，吃了人家半根香蕉」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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