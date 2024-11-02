台綠前董座陳啟昱疑跑路！謝龍介是先知　曾出言提醒：要提前部署

▲台鹽綠能前董事長陳啟昱。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

台鹽綠能前董事長陳啟昱因涉及光電案場土地開發服務費弊案，原本應於1日上午現身台南地院召開的羈押庭，但卻不見人影。台南地院也在1日晚間緊急開立拘票，委託橋頭地檢署執行，但橋檢與警方前往陳啟昱位於旗山的居所搜尋時，仍未能尋獲其蹤影。而有知情人士推測，陳啟昱很有可能已經跑路不在台灣。

根據媒體報導指出，在陳啟昱1日上午未現身台南地院參與羈押庭後，台南警方曾獨自前往陳啟昱的旗山住處執行拘捕，但當時就無功而返。

而在1日晚間約9點左右，橋頭地檢署接獲台南地院委託後，指揮旗山分局警方持拘票前往陳啟昱位於旗山六張犁的戶籍地及旗甲路住所進行搜查，但直到晚間11點30分左右，均為未發現陳啟昱行蹤。而有知情人士推測，陳啟昱可能已經潛逃，人不在台灣。

報導中提到，陳啟昱過往政治生涯曾擔任多項重要公職，包括議員、立委。也曾在時任高雄市長陳菊的延攬下，出任高雄市副市長一職，其後轉任台鹽董事長。

2023年，陳啟昱因違章農舍事件遭到曝光後，便宣布退出民進黨並表明不再參與政治活動。後續又因如涉及光電案場土地開發服務費弊案而引發外界關注。

值得一提的是，立委謝龍介曾於10月23日對外表示，他接獲情報指稱，有一名曾任執政黨高層的嫌疑犯可能準備跑路，並呼籲相關單位提前部署以防止這種情況發生。

對此，FB粉絲專頁「不演了新聞台」後續發文，認為當時謝龍介所預告要跑路的「執政黨高層嫌犯」就是陳啟昱，認為謝龍介的預告十分的精準。

而目前由於陳啟昱行蹤不明的關係，橋頭地檢署已向台南地院回報搜查結果，預計由台南地院發布通緝令。

延伸閱讀

▸ 炫耀「20歲生日奶奶送我1.8億」 陸男自豪有24億存款…遭檢舉慘了

▸ 伸港車禍2死！小姊姊昏迷半年竟長高6公分 醫曝真相：這是有可能發生的

▸ 越南老婆15年間「介紹40位姊妹來台結婚」 他笑喊：全家靠她養