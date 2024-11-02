陳啟昱涉綠能弊案恐已逃亡　李彥秀嗆：背後是牽涉多少「權貴」？

▲國民黨立委李彥秀 。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台鹽前董事長陳啟昱日前在台鹽綠能公司弊案中被台南地院裁定「無保請回」，南檢進一步提出抗告後，孰料，陳啟昱遲未到庭，法官最後發出拘票，至今則仍沒有他的下落。對此，國民黨立委李彥秀今（2日）抨擊，陳啟昱涉嫌掏空台鹽11億，背後是牽涉多少「綠能權貴」？院方一開始將陳啟昱請回，是盲目出手，還是打草驚蛇？是不是刻意護航自己人，有意讓台鹽綠能弊案成為懸案？都讓她高度懷疑。

李彥秀指出，陳啟昱涉嫌掏空台鹽11億，台鹽綠能去年更一口氣虧掉2.5億元，差一點讓資本額3.7億元的公司直接破產，然而，昨天台南地院針對台鹽綠能弊案重新召開羈押庭，陳啟昱卻大演失聯秀。

台南地院法官隨後開出拘票，至今則仍沒有陳啟昱的下落，這也讓李彥秀質疑，現在陳啟昱疑似落跑，到底背後隱藏多少不可告人的秘密？還是牽涉多少「綠能蟑螂」、「綠能權貴」？

李彥秀進一步抨擊，檢方第一次聲押遭院方以犯嫌不足將陳啟昱請回，是盲目出手，還是打草驚蛇？坊間早有傳出，陳啟昱臨時想要找「桶子」偷渡到境外，對他來說也並不困難。

最後，李彥秀質問，這些事情明明就是你知、我知、獨眼龍也知，難道就司法不知？是不是刻意護航自己人，有意讓台鹽綠能弊案成為懸案？讓她免不了高度懷疑。

★未經判決確定，應推定為無罪