遭質疑壓下綠能弊案還拖延　台鹽：積極配合檢調追查不法

▲台鹽公司發表聲明表示，台綠案早在大股東經濟部督導下啟動調查，於2023年及2024年陸續將前任高層違法疑慮資料移送檢調，並已提告前任經理人，絕無壓案拖延。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台鹽綠能爆出收賄、掏空等弊案，外界質疑此案拖3年才辦，與母公司台鹽希望低調處理有關。台鹽公司今（9日）發表聲明表示，台綠案早在大股東經濟部督導下啟動調查，於2023年及2024年陸續將前任高層違法疑慮資料移送檢調，並已提告前任經理人，絕無壓案拖延，媒體報導絕非事實。

台鹽指出，全案已進入偵查階段，台鹽再次呼籲疑似有心人士自重，勿再持續以多處錯誤不實資訊混淆視聽，並意圖影響或阻撓台綠或台鹽公司持續清查台綠內部相關弊案與涉案人員之決心與行動，公司將持續積極調查蒐證，若有涉及不法情事將提告。



台鹽強調，歷來均嚴格遵循法規及公司治理，遵守金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則、公司法等法規，以及台鹽公司子公司管理辦法等，重要事項均要求依規定提報至核定層級。台鹽在究責過往弊案皆依照經濟部大股東指導，積極配合檢調查察，杜絕不法，不會因台綠高層及經理人異動而使調查與提告行動有所改變，另吳國卿董事長係因個人生涯規劃而辭任董事，媒體所述並非事實。



台綠公司目前亟待轉型，台鹽公司丁彥哲董事長上任以來即要求持續落實內稽內控，釐清台綠虧損原因及責任歸屬；未來將再盤點過去爭議案件，開源節流並強化公司治理，冀能捍衛台綠公司權益以符合台鹽公司全體股東與社會期待。