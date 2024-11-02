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誠意滿滿！日本回台遇颱風「改飛新加坡」　送2晚五星級住宿+三餐

▲▼酷航引進巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2。（圖／酷航提供）

▲酷航是新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空。（圖／酷航提供）

記者施怡妏／綜合報導

颱風康芮強勁的風勢造成全台災情不斷，多架航班也受到影響，酷航TR899班機，10月31日從成田機場飛回台灣，因為颱風關係無法降落桃園機場，最後航班直接飛回新加坡，並提供所有旅客2晚5星級飯店，還包三餐，誠意滿滿讓網友直呼「根本是買日本送新加坡之旅！」

粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」表示，10月31日原本預定飛往桃園的酷航TR899班機，因為颱風影響，無法如期降落，因此決定改變航線，直接返回新加坡。當時粉專還猜測，「那麼原本東京飛台北的旅客被帶去新加坡了，酷航明天應該會把他們送回台北吧？」

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沒想到航空公司大手筆，提供所有乘客2晚的五星級飯店住宿，並包含三餐和機場接送服務，機票改為11月2日從新加坡飛回台灣。粉專驚呼，「這真的是『買日本、送新加坡』的旅行，從沒看過這麼有誠意的廉價航空！」

貼文曝光，一票人大讚，「這次酷航真的滿滿誠意」、「東京飛桃園約3小時，桃園飛新加坡約4.5小時，油料居然夠，真是有備而來」、「酷航花點小錢做了一次最棒的廣告宣傳」、「改開班次、提供住宿、包三餐、還有計程車，太有誠意的航空公司了」、「好在大部分人去新加坡也免簽」、「雖然廉價但是大氣」。

不過幾家歡樂幾家愁，有網友指出，搭乘10月31日酷航TR875班機，一樣是從成田機場飛回台灣，班機因颱風被取消了，「後續沒有幫忙安排回台的班機，持續被困在東京，原本付款的只能退回旅遊金，或是再訂酷航機票，一樣要補差額，只是不用付改機票的錢，住宿也要自己找、自己訂」。

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