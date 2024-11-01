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名嘴稱國軍救災兵力「重南輕北」　國防部怒打臉：皆由地方政府申請

▲▼國軍致力救災工作。（圖／國防部提供）

▲國軍投入救災工作。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

康芮颱風過境，相較前幾次風災，此次北部區域受損較重，今（1日）早路面都是倒塌路樹跟掉落磚瓦。有親藍名嘴在政論節目聲稱「國軍救災雙標，台北派200人、高雄上千人」。陸軍司令部回應，各地救災兵力係依地方政府申請實需派遣。依臺北市各區兵力需求申請，今日計投入220員協力執行災後復原；明日則申請近300員兵力，相關評論嚴重偏頗不實。

康芮來勢洶洶，此次颱風登陸前，國軍就有總兵力約3萬6千餘人待命災防，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，隨時投入醫療支援。

風災過後，也有大批國軍投入災後復原工作，但有名嘴今上節目稱，「國軍救災雙標，台北派200人、高雄上千人。」

對此，陸軍司令部回應，各地救災兵力係依地方政府申請實需派遣，本日第二、三、四作戰區均有不同人數兵力，投入災後復原任務。依臺北市各區兵力需求申請，今日計投入220員協力執行災後復原；明日則申請近300員兵力，相關評論嚴重偏頗不實。

陸軍司令部表示，國軍支援災防期間，除派遣情蒐官、聯絡官實施災情蒐報；並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府若有兵力需求，可直接透由縣市後備指揮部向作戰區申請，即可立即調度兵力投入。

陸軍司令部強調，國軍以最高效率與機動力，配合地方政府需求投入市容復原。官兵與國人共同攜手努力，恢復日常生活步調之際，期盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。
 

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