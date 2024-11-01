桃園公費流感疫苗第二階段接種開放　衛生局：全聯接種疫苗有好禮

▲桃園市衛生局指出，即日起公費流感疫苗、新冠疫苗擴大接種對象，籲請符合資格市民踴躍接種。（圖／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對流感已進入高峰期，桃園市衛生局今（1）日指出，自今日起，公費流感疫苗、新冠疫苗擴大接種對象，流感疫苗新增開放「50至64歲無高風險慢性病成人」，新冠疫苗出生滿6個月以上者皆可接種，桃園市與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，即起於全聯門市設有14站假日成人流感及新冠疫苗接種站，50歲以上民眾在指定門市接種，可獲得由全聯贈送健康好禮，數量有限發完為止。此外，另11月至12月持續設置社區疫苗接種站，提供免費疫苗接種服務，方便民眾就近施打，可洽衛生局官網查詢：https://reurl.cc/zDV4Z7。

依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，自9月1日至今，全國確診292例新冠肺炎併發重症，累計55例死亡個案。此外，10月1日起流感重症病例確診計有13例，並有4例死亡個案，其中逾9成皆未接種疫苗。

▲桃園市政府與疾病管制署、全聯福利中心合作，即起於全聯門市設有14站假日成人流感及新冠疫苗接種站。（圖／市府衛生局提供）

桃園市衛生局表示，流感疫苗開打至10月31日止，已接種36萬2965劑公費流感疫苗，因完成流感疫苗接種後約2週才會產生免疫力，首次接種流感疫苗之6個月以上至入學前幼兒需接種2劑（2劑需間隔4週以上），才可獲得完整保護力，符合資格者應把握機會及早接種疫苗，提升流感防護力，保護自己及家人健康。

▲桃園市衛生局提醒，即起公費流感疫苗、新冠疫苗擴大接種對象，符合資格市民請踴躍接種。（圖／市府衛生局提供）

衛生局強調，秋冬時節常是呼吸道傳染病流行季節，流感病毒容易透過人群接觸傳播，民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手做好個人衛生防護及保持社交距離。如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重或傳染家人。