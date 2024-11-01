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康芮釀桃園4萬3千餘戶停電　台電全力搶修已復電3萬2千戶

▲桃園市地區因康芮颱風強豪雨造成多處停電，台電桃園營業處工程人員深夜冒雨搶修中。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市地區因康芮颱風強風豪雨造成多處停電，台電桃園營業處工程人員深夜冒雨搶修中。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因康芮颱風強風豪雨造成桃園地區多條饋線跳脫，台電桃園營業處今（1）日指出，因部分道路坍方中斷或大型樹木倒塌壓毀線路，造成電桿或路樹傾倒造成停電或斷電，增加搶修困難，據統計颱風期間截至今天上午11時止，共有4萬4千餘戶停電，經搶修後已復電3萬2千餘戶，目前仍有1萬1千餘戶停電，台電已全力動員搶修中，預計今天可全數修復，籲請民眾體諒與耐心等待。

▲桃園市地區因康芮颱風強豪雨造成多處停電，其中不少電桿遭路樹壓斷導致停電。（圖／台電桃園營業處提供）

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▲桃園市地區因康芮颱風強豪雨造成多處停電，其中不少電桿遭路樹壓斷導致停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，目前停電地區主要集中於復興區（5千餘戶）、大溪區（2千8百餘戶）、八德區（1千七百餘戶）、另蘆竹區、平鎮區、楊梅區、桃園區及中壢區等地區亦尚有零星停電事故，台電工程人員均全力搶修中。

▲桃園市地區因康芮颱風強豪雨造成多處停電，台電桃園營業處工程人員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市地區因康芮颱風強豪雨造成多處停電，台電桃園營業處工程人員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處強調，目前仍未復電區域因颱風強風豪雨造成多條饋線跳脫，主因部分道路坍方中斷或大型樹木倒塌壓毀線路，造成電桿或路樹傾倒造成停電或斷電，增加搶修困難，面對颱風災情，台電桃園營業處工程人員已全力搶修中，逐步恢復各區域供電，除山區或零星用戶外，預計今天可全數修復完成復電，敬請民眾理解與體諒。

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