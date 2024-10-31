戀上人妻前輩環抱拍照　他辯「離婚才交往」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）與公司女前輩小花（化名）發展出不正當交往關係，兩人曾做出牽手、擁抱、環抱拍照等親密行為。雖然阿德辯稱不知道女方已婚，但桃園地院法官檢視小花證詞、出遊照片、錄影檔案截圖等證據之後，沒有採信他的說詞，並判他應賠償小花的丈夫5萬元較為適當。

▲小花被丈夫指控外遇同事阿德。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花的丈夫在判決書中主張，阿德明知小花已婚，仍自2022年6月起與小花交往成為男女朋友，交往期間曾一起出遊、十指緊扣、環抱拍照，顯然已經逾越正常男女社交範疇，侵害到他的配偶身分法益，甚至導致夫妻倆離婚（同年7月），憤而決定對阿德提告求償80萬元。

阿德則辯稱，小花是他的公司前輩，因為在工作上多有協助及指點，雙方開始進一步接觸，小花從來沒有說過已經結婚，他也沒在對方家中看見任何男性用品或衣物，2022年6月左右兩人相處逐漸融洽開始共同出遊，後來小花離婚，兩人才發展成交往關係並發生性行為。

不過，小花出庭證稱，與阿德交往時，兩人都知道彼此的家庭狀況，況且早在2022年3月參加聚會的時候，阿德就見過她偕同子女出席。

桃園地院法官認為，從小花的證詞看來，阿德應當在2022年3月時就知道小花並非單身或未婚，他卻沒有對此提出任何質疑，後續仍與小花牽手同行、環抱拍照，主觀上對於小花的已婚身分顯然早有預見，最終不採信他的說詞，並判他應賠償小花的丈夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。