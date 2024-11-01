台南市表揚20個績優合作社　黃偉哲肯定合作社互助精神落實社會公益

▲台南市社會局於1日在新營區忠政里活動中心辦理「台南市合作社合作教育研習暨表揚績優合作社」活動，由社會局葉誌明副局長代表市長黃偉哲，頒發獎狀表揚優等合作社4社及甲等合作社16社。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為鼓勵並表彰2023年績優合作社之表現，社會局於1日在新營區忠政里活動中心辦理「台南市合作社合作教育研習暨表揚績優合作社」活動，由社會局葉誌明副局長代表市長黃偉哲，頒發獎狀表揚優等合作社4社及甲等合作社16社，肯定各合作社在產業推廣的付出與表現。

市長黃偉哲表示，目前台南市共有297個合作社場，每年社會局均會辦理合作社考核工作，就各單位所提供之業務資料進行審查，並提報內政部進行複核，此次共有20個合作社獲表揚，各合作社在各自的產業發展都各具特色。黃偉哲市長說合作社具有公益價值，期望借重表現亮眼的合作社，傳承寶貴的經營經驗，讓台南市的特色產業持續蓬勃發展，並透過合作落實社會公益價值。

社會局長盧禹璁指出，此次全國合作社考核4個優等合作社為「有限責任台南市高青合作農場」、「有限責任台南市善化穀糧生產合作社」、「有限責任國立成功大學醫學院附設醫院員工消費合作社」及「有限責任國立新化高級中學員生消費合作社」。

「台南市高青合作農場」社務、業務、財務健全穩健發展，配合農政單位推動「質譜快檢」政策，提供宅配代收貨，幫農民解決山區交通不便的問題。「有限責任善化穀糧生產合作社」透過專任人員嚴謹管理社務，其社內農作歷程皆由產銷履歷與有機驗證嚴格把關，並能以科技管理經營耕地，線上即時更新農作狀態，且精選友善廠商簽訂契作合約，穩定供應農產品，配合社員共同運銷，共創三贏局面。

「有限責任國立成功大學醫學院附設醫院員工消費合作社」開辦社員線上交易業務，辦理回饋績優交易社員活動，清楚表達帳務，並能適時利用公益金回饋社員急難救助，維護社員權益。「有限責任國立新化高級中學員生消費合作社」，積極推動辦理合作教育及宣導活動，並依規定運用公益金，推展銷貨毛利適當，且績效良好，回饋社員福利。

另16個獲表揚之甲等合作社：有限責任法務部矯正署台南監獄消費合作社、有限責任衛生福利部嘉南療養院員工消費合作社、有限責任台南市全聯計程車運輸合作社、有限責任台南市平安照顧服務勞動合作社、保證責任台南市南化果菜運銷合作社、保證責任台南市山上果菜生產合作社、保證責任台南市關廟果菜生產合作社、有限責任台南市第一漁權會漁業生產合作社、有限責任台南市安業果菜運銷合作社、有限責任台南市南化百瑩果菜運銷合作社、有限責任台南市楠西福農果菜運銷合作社、、有限責任台南市安平區安平國民小學員生消費合作社、有限責任台南市立民德國民中學員生消費合作社、有限責任台南市立永康國民中學員生消費合作社、有限責任國立台南高級商業職業學校員生消費合作社、保證責任台南市學校員生消費合作社聯合社等。

各績優合作社之優異表現，均值得嘉許，有關台南市各合作社名冊可至台南市政府社會局網站查詢，或洽詢人民團體科06-2991111#6525。