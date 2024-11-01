太極拳助肺癌患者重拾健康　中醫大附醫極拳運動助提升體能

▲肺癌病人接受西醫治療副作用多，可藉由中醫的輔助治療如氣功、太極拳、吐吶方式等運動，緩解其不適感。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者游瓊華、王悉宇／雲林報導

肺癌病人在術後肺功能會有不同程度的減少，適度的運動對體力及肺功能的恢復都有益處。一位56歲蘇小姐去年初健檢發現肺腺癌，術後體虛、呼吸喘促症狀。於中醫大附醫尋求中醫內科協助，參加馬培德醫師「太極拳運動課程」，經過三個月訓練後，症狀獲得改善，體能與免疫力也獲得提升。

中醫大附醫肺癌多專科團隊負責人涂智彥主任表示，病人接受西醫手術切除、放化療後，治療副作用如切除肺葉可能肺活量會減少、胸悶、氣喘，或因過度害怕疼痛，不敢深呼吸、咳嗽等，可藉由中醫的輔助治療如氣功、太極拳、吐吶方式（腹式呼吸）等運動，緩解其不適感，中醫大附醫中醫部馬培德醫師為術後患者安排輔助性治療計畫，提供術後康復照護，助患者提升健康狀況與生活品質。

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蘇小姐去年初健檢時胸部X光和電腦斷層發現右肺下葉結節，後轉至中國醫藥大學附設醫院胸腔外科方信元副院長診治，施行影像輔助胸腔鏡手術右下肺葉楔形切除術，病理報告顯示為肺腺癌，屬第IA2期肺癌。術後偶發咳嗽且感覺有痰、只要多說一點話，或者是吹到冷氣就會咳，為改善術後不適，尋求中醫內科馬培德醫師協助經過三個月訓練後症狀獲得改善。

另一位63歲柯先生，因持續慢性咳嗽月餘、睡眠中斷、偶爾因劇烈咳嗽出現血絲症狀等不適感，從胸部X光影像中顯示支氣管前基底段上方有支氣管腫瘤。在胸腔外科方信元副院長建議下進行左下肺葉切除手術和左上肺葉楔形切除術，其病理報告顯示為肺腺癌，屬第IB期肺癌。術後出院，柯先生參與三個月的太極拳運動介入來維持或加強肺功能，養成每日規律練習增加心肺耐受性，進而改善日常生活中容易呼吸喘促的症狀。

中醫部醫師馬培德表示，肺癌目前最好治療方式是以西醫治療抗邪為主，中醫扶助正氣並減少副作用為輔，修復西醫治療過程中所造成的身體損傷，具有相輔相成的治療效果。以中醫來說，傳統的太極拳運動不但具有運動好處，還可以促使四肢、軀體經絡暢通。

馬培德補充說明，太極拳運動在「動的部份」，就是藉著伸展筋骨，達到活絡氣血、神清氣爽的效果。而其最重要「靜的部份」，可增強體內能量，調和五臟，使體內的五行得以平衡，陰陽得以調和，在練習鬆柔沉靜中，逐漸舒緩緊張僵滯的身心，讓精氣神日漸飽滿。他強調，希望透過「太極養肺法」讓更多肺癌病人在術後有意願和能力開始從事適合的運動，藉由改善身體活動，進一步增進生活品質與存活率。

▲中醫部馬培德醫師表示，肺癌目前最好治療方式是以西醫治療抗邪為主，中醫扶助正氣並減少副作用為輔，修復西醫治療過程中所造成的身體損傷，具有相輔相成的治療效果。（圖／記者王悉宇翻攝）