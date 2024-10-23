癌症研究重大突破！　成大肺癌團隊解開IL6路徑之謎刊頂尖期刊

▲成大醫學院腫瘤醫學科名譽教授蘇五洲，長期致力於IL6的研究，是全球最早研究相關領域的學者之一，癌症研究團隊發現肺癌IL6之謎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內癌症研究有重大突破！國立成功大學醫學院腫瘤醫學科名譽教授蘇五洲癌症研究團隊，經多年努力發現，肺癌患者癌細胞轉移與產生抗藥性，主要與細胞激素「介白素─6（IL6）」上的醣化缺失有關，造成 SRC─YAP 訊息路徑活化，這是全球首度發現，重要的成果已發表在國際頂尖期刊「自然通訊（Nature Communications）」。

蘇五洲教授指出，全球多年來的研究確定人體內 IL6 在癌症變異中的重要地位，也發現 IL6 會活化多重下游的細胞內訊息路徑，造成癌症不同的發展結果，但是 IL6 到底如何決定要走哪一種路徑，一直都是未解之謎。

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▲博士後研究員洪君樺洪君樺為了這項研究努力多年，在論文修改的過程中，更是鎮日埋首在實驗室裡。

蘇五洲教授團隊最近發表的這項研究成果，不僅是全球首次解開 IL6分子如何調控下游訊息傳遞路徑選擇的謎題，找到肺癌標靶藥物 EGFR-TKI 在病人身上產生抗藥性的原因，也是首次發現不同特定醣型的 IL6，可做為癌症轉移及抗藥性評估的生物指標，未來可更有效了解癌症在人體內的變異情況。

成大醫學院腫瘤醫學科名譽教授蘇五洲，長期致力於 IL6-JAK-STAT3 在癌症中訊息調控的研究，是全球最早研究相關領域的學者之一；團隊中洪君樺博士歷經 10 年，終於有上述研究成果，相當不容易。

洪君樺表示，特別是近 3 年來，國際癌症團隊都關注到 SRC─YAP活化，與癌細胞轉移與抗藥性之間的關連，但卻不知道上游的機制，成大的最新發表，填補了這塊空缺。

洪君樺指出，IL6 是一種可以調控細胞正常生理功能、免疫及腫瘤微環境等多功能的細胞激素，過去許多研究發現 IL6 會活化多重下游的細胞內訊息路徑，團隊研究發現，其關鍵因素就在於 IL6 不同的醣化型，例如帶有 N 醣化修飾的 IL6 主要活化 JAK-STAT3 訊息路徑，促進癌細胞生長；N 醣化有缺失的 IL6 則會活化 SRC-YAP 訊息路徑，促進癌細胞轉移。

目前肺癌患者只要經檢測表皮生長因子受體有突變，使用標靶藥物EGFR-TKI 治療效果都不錯，但使用一陣子後，卻會出現抗藥性，效果變差；洪君樺表示，研究中蒐集許多患者檢體，發現癌細胞在經這項藥物治療後，會分泌高濃度的 N 醣化有缺失的 IL6，可以看出與癌症轉移及抗藥性的強烈關連。

未來透過不同醣化型研究，也許能找出抑制癌症生長及轉移、產生抗藥性等多種結果的方法，為癌症治療開闢另一條嶄新的道路。

本研究與多位臨床醫師合作，包括成大醫學系腫瘤醫學科吳尚殷醫師、內科部胸腔醫學科林建中醫師，奇美醫院病理部朱彰堯醫師，並與中央研究院生化所林俊宏研究員、姚正誼博士，合作分析 IL6 分子上的醣化修飾。

同時，成大校長沈孟儒指導的國家級生醫光學影像核心平台，設備與資源完整，也協助這項研究中許多困難的影像分析。

▲成大教授蘇五洲癌症研究團隊發表最新成果受到全球矚目，圖為團隊中的洪君樺博士（中）與中研院林俊宏研究員（右）、姚正誼博士。

洪君樺表示，過程中最艱難的就是 IL6 的蒐集，肺癌患者雖然一半以上都有 IL6 指數增高的情況，但在人體中的含量卻是微乎其微，以「皮克（公克的 1 兆分之 1）」來計算，要能蒐集到儀器可偵測的數量，是一條漫漫長路，要能在研究上有突破更是困難重重。

▲成大教授蘇五洲（後排右三）癌症研究團隊，最近在肺癌研究上有重大進展，成果刊登在全球頂尖期刊，研究執行者博士後研究員洪君樺（前排左二）、論文第二作者吳尚殷醫師（後排右一）。

洪君樺為了這項研究努力多年，在論文修改的過程中，更是鎮日埋首在實驗室裡，連懷孕生產的前一天都是在實驗室裡度過。洪君樺開心表示：「感謝家人與研究夥伴們的支持鼓勵，讓這個研究得以研究順利刊登。謝謝先生跟寶寶帶來的好運與陪伴；文章刊登日剛好是我們的結婚紀念日，真是太浪漫了！」。論文連結：https://www.nature.com/articles/s41467-024-51831-7