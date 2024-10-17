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中醫大附醫攜手永續能源基金會簽署倡議書　共創綠色醫療未來

▲中醫大附醫院長周德陽（左）與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新（右）正式簽署「醫院永續發展倡議書」，響應聯合國SDGs永續發展目標及台灣2050淨零碳排，致力永續發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫院長周德陽（左）與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新（右）正式簽署「醫院永續發展倡議書」，響應聯合國SDGs永續發展目標及台灣2050淨零碳排，致力永續發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

中國醫藥大學附設醫院16日與台灣永續能源研究基金會（TAISE）正式簽署「醫院永續發展倡議書」。簽署儀式由院長周德陽與TAISE董事長簡又新大使共同簽署永續發展倡議書，標誌著中醫大附醫響應聯合國SDGs永續發展目標及台灣2050淨零碳排，醫院致力永續發展的長期承諾。

醫療機構是永續發展的關鍵實踐基地，也是邁向淨零排放的重要推動者。院長周德陽表示，中醫大附醫在蔡長海董事長擘畫的藍圖下，醫院致力於「用數位科技加速永續發展；以永續思維發展數位科技」。從醫院治理、卓越醫療、幸福職場、環境永續與社會參與等各面向，透過數位與永續的雙軸轉型，強化醫院應對風險的韌性，並逐步成為「綠色健康醫院」。

董TAISE董事長簡又新指出，TAISE持續推動台灣各界進行永續工作的初衷沒有改變，加上中醫大附醫，目前已經與全台88家醫院簽署MOU，涵蓋全台總病床數的45%。TAISE已簽署的醫學中心現為23家。簡又新董事長表示，中醫大附醫不僅在永續推動上獲得台灣諸多獎項肯定，智慧醫療發展國際成績更是斐然，TAISE很榮幸與中醫大附醫成為永續路上攜手並進的好夥伴。

從2016年起，中醫大附醫便持續投入AI數位醫療轉型，先後成立大數據中心、人工智慧中心與數位轉型辦公室，積極布局數位醫療藍圖，成功建構智慧醫院，實現病患數據的整合管理，開發系統輔助就醫與醫療作業流程，大幅提升醫療服務的精準度與效率。其在數位健康轉型方面的傑出成就，屢獲國際認可與重要獎項肯定。

中醫大附醫從基礎做起，並以國際標準為依歸。自2015年導入ISO50001的能源管理國際標準，積極推動節能減碳；2018年更是率先在中部地區醫療院所執行ISO14064溫室氣體盤查，並於2023年成為首家完成ISO46001水資源管理認證的醫療機構。透過積極參與各項環保認證與競賽，醫院已多次獲得臺中市低碳永續城市貢獻獎、綠色採購績優醫院及綠色餐廳認證。2023年獲得台灣企業永續報告書白金獎、2024年獲得台灣永續行動獎金獎、亞太永續行動獎銀獎。這些成就不僅展現了醫院在永續發展上的決心，也成為持續前行的動力。

「一個人走的快，一群人走得遠」院長周德陽強調，中醫大附醫不僅要自身實踐，更要結合同業、供應鏈及社會各界的力量，共同打造淨零減碳的網絡。淨零減碳不僅是健康的生活方式，更能強化社區、社會及國家的韌性。而這就是中醫大附醫的核心價值，也是我們致力於企業社會責任、與台灣社會共好成長的使命。

▲中醫大附醫院長周德陽（左）與台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新（右）正式簽署「醫院永續發展倡議書」，響應聯合國SDGs永續發展目標及台灣2050淨零碳排，致力永續發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲簽署儀式由中醫大附醫周德陽院長率領永續發展委員會與醫護、行政團隊、志工共同見證下，與TAISE董事長簡又新大使共同簽署永續發展倡議書。（圖／記者游瓊華翻攝）

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