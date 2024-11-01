康芮遠離！逾千名人力投入搶救　賴清德：中央會和地方緊密合作

▲總統賴清德今（31日）一早在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，為康芮颱風災情，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

康芮颱風已遠離台灣，不過驚人的風勢，造成不少街道被掉落的鐵皮、倒塌的路樹佔滿，同時，還有逾62萬戶停電等災況。對此，總統賴清德今（1日）稍早在社群平台表示，他要感謝所有堅守崗位、投入防救災的人員，也謝謝國軍弟兄姊妹，持續協助各地災後復原，今天也派出了1千多名人力，「中央會和地方密切合作，讓受災地區和民眾儘早恢復正常生活」。

康芮颱風逐漸遠離並轉為輕颱，氣象局今日11點30分已解除本島陸上警報，然而，在昨日席捲台灣本島時，驚人的風勢已造成多處地區的街道，被掉落的鐵皮、倒塌的路樹佔滿，此外，還有最高逾62萬戶的停電災況。

針對康芮造成的災況，賴清德在臉書表示，今天上班上課的大家，辛苦了，也請注意用路安全，這次颱風影響時間集中，對各地造成災情，許多第一線工作人員都在強風暴雨中，進行搶修和救災工作。

賴清德說明，他要感謝所有堅守崗位、投入防救災的人員，也謝謝國軍弟兄姊妹，持續協助各地災後復原，今天也派出了1千多名人力。「中央會和地方密切合作，讓受災地區和民眾儘早恢復正常生活。」

此外，賴清德指出，目前，康芮颱風中心已在馬祖東北方，雖然持續遠離台灣本島，仍要提醒大家，颱風外圍環流依然會影響各地，特別是馬祖、各地山區的民眾，要注意局部的豪大雨，最後，賴清德還說，今天仍有部分區域停班停課，也請大家持續關注氣象資訊，注意自身安全。