轟「台鹽綠能」淪綠酬庸單位　黃國昌：國營事業已成「賴友友集團」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

經濟部轄下的台鹽公司為推動綠能發展，成立了「台鹽綠能」，並且由吳國卿出任董事長，不料，吳國卿雖受到時任經濟部長王美花讚譽，但日前台鹽卻改派其他人選。對此，民眾黨立委黃國昌透露，自己3月就質疑吳國卿的專業是什麼？如今看來，根本坐領乾薪、一事無成，讓他不禁痛轟，「國營事業的賴友友集團，已然成形」，有這樣的政府，是人民的不幸，國家的悲哀。

黃國昌提到，民進黨政府以「推動綠能」為名目，由經濟部控制的台鹽公司設立了台鹽綠能。「早自去年開始，我就清楚揭露台鹽綠能早已淪為綠營權貴的貪腐溫床，不僅弊案叢生，還幫民進黨養了一群寄生蟲。」

黃國昌指出，拖延了一年多，雖然檢調終於開始偵辦，但台鹽綠能早已被這群民進黨的寄生蟲啃食殆盡。令他憤怒的是，他在3月質詢時任經濟部長王美花，為何經濟部前官員吳國卿出任台鹽綠能董事長，吳對於綠能有什麼樣的專業？是否又淪為國營事業人事酬庸？

針對3月的質詢，黃國昌進一步說明，當時王美花部長對吳國卿讚譽有加，大力背書「他非常懂」、「我們就是拜託他幫我們處理」。

然而黃國昌眼看現在的結果，他認為吳國卿出任台鹽綠能董事長後，只有坐領乾薪，根本一事無成。「前天，台鹽靜悄悄地再度改派台鹽綠能董事長，王美花當初的背書根本只是笑話，充分印證民進黨只把國營事業當成豢養自家人的肥肉」。

黃國昌還感慨，可悲的是，這種亂象不僅僅發生在蔡英文政府，繼任的賴清德政府更是有過之而無不及，國營事業的「賴友友集團」，已然成形，最近連非法挪用資產而棄保潛逃的通緝犯家族成員，都能夠內定為台灣金聯董事長。

最後，黃國昌怒轟，賴清德政府自以為掌握了滔天的權勢，於是再難看的吃相也毫不遮掩，有這樣的政府，是人民的不幸，國家的悲哀。