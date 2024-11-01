康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行，周邊交通大打結。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

康芮颱風以強颱之姿撲台，各地強風豪雨且陸續傳出災情。疾病管制署今（1）日示警，風災後包含登革熱、類鼻疽、腸道疾病等5大傳染病風險上升；其中，類鼻疽今年已經逾百例、20死，創下史上最高。疾管署副署長羅一鈞分析，這次北部豪雨勝於前兩次颱風，登革熱風險大增，要特別注意清理積水。

羅一鈞表示，康芮在中南部造成的淹水災情不多，此次颱風後類鼻疽風險不會特別嚴重，但北部豪雨勝於前兩次颱風，且目前新北中和新店仍有本土登革熱群聚疫情，評估登革熱風險大增，要特別注意清理積水。

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疾管署統計，新北登革熱群聚累積個案達77例，除新北之外，台北市、彰化縣、花蓮縣都有相關個案。羅一鈞強調，風災後一周為登革熱防治關鍵期，籲請民眾主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除。

若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

▲康芮強颱襲台，台北市強風吹倒路樹壓垮飲料店招牌、遮雨棚。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，豪大雨可能導致道路積水或淹水，民眾雨後清理家園要慎防鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。疾管署統計，今年類鼻疽累計101例本土病例，其中20例死亡，創下史上最高紀錄；其中，又以凱米颱風之後一波疫情最嚴重。

羅一鈞提醒，高風險民眾風災期間應儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，降低感染機會。

他也呼籲民眾，清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

最後則要注意腸道傳染病，羅一鈞提醒，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。