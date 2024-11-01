　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

▲▼康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行，周邊交通大打結。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行，周邊交通大打結。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

康芮颱風以強颱之姿撲台，各地強風豪雨且陸續傳出災情。疾病管制署今（1）日示警，風災後包含登革熱、類鼻疽、腸道疾病等5大傳染病風險上升；其中，類鼻疽今年已經逾百例、20死，創下史上最高。疾管署副署長羅一鈞分析，這次北部豪雨勝於前兩次颱風，登革熱風險大增，要特別注意清理積水。

羅一鈞表示，康芮在中南部造成的淹水災情不多，此次颱風後類鼻疽風險不會特別嚴重，但北部豪雨勝於前兩次颱風，且目前新北中和新店仍有本土登革熱群聚疫情，評估登革熱風險大增，要特別注意清理積水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署統計，新北登革熱群聚累積個案達77例，除新北之外，台北市、彰化縣、花蓮縣都有相關個案。羅一鈞強調，風災後一周為登革熱防治關鍵期，籲請民眾主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除。

若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

▲▼康芮強颱襲台 台北市強風 吹倒路樹 壓垮飲料店招牌 遮雨棚 民生東路五段。（圖／記者屠惠剛攝）

▲康芮強颱襲台，台北市強風吹倒路樹壓垮飲料店招牌、遮雨棚。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，豪大雨可能導致道路積水或淹水，民眾雨後清理家園要慎防鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。疾管署統計，今年類鼻疽累計101例本土病例，其中20例死亡，創下史上最高紀錄；其中，又以凱米颱風之後一波疫情最嚴重。

羅一鈞提醒，高風險民眾風災期間應儘量待在室內並避免開窗及建議於室內外皆佩戴口罩，避免吸入空氣中帶有病菌的塵土或水滴，降低感染機會。

他也呼籲民眾，清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

最後則要注意腸道傳染病，羅一鈞提醒，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
腰斬！　這檔ETF配息再創新低
颱風太恐怖！測速照相被吹到秀逗　94車綠燈竟被拍
王定宇批劉德華「媚共藝人」　陸委會主委：經查「無傷害台灣言論
颱風天騎車買晚餐爆頭亡...母、妹緊牽彼此忍悲現身
康芮狂風吹翻鐵梯！　桃園男摔死
獨／日本免稅改制時間曝光　透明紅袋將廢除
每人平均分4.8萬！　新制勞退賺6152億元
快訊／颱風環流甩雨彈　3縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

神級炒麵Indomie營多麵攜手NewJeans擔任全球品牌大使　共創青春活力新形象

媽花3000元買圍欄組裝半天　馬爾濟斯為玩具「一秒越獄」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

9.8萬受益人注意！月月配00936配息0.05元　創下新低

服務業缺工！許舒博再呼籲引進外籍移工　放寬僑外生限制

燙金軌道經濟學　直達青埔「A20重劃區」

美大選在即　許舒博：川普當選對台灣衝擊較大

6次賠光3次破產、52歲賺1億美元！股市傳奇作手李佛摩

策進會、陸委會舉辦「好友港節市集」　明後天華山登場

康芮颱風太恐怖！測速照相被吹到秀逗　94車綠燈行駛竟被拍

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

颱風夜驚現刺青猴踹車！無辜車行被炎上

颱風夜驚現刺青猴踹車！無辜車行被炎上

強颱「康芮」襲台，各地災情頻傳，但颱風夜裡竟有一名20歲吳姓男子出門亂搞，隨機踹倒停在路旁的機車，還拍片上傳，此舉引發眾怒，協助發佈影片的另一名男子，因曾在某車行工作，車行慘遭網友出征，不僅狂給負評，還被網友惡搞改成「踹車車業」；事後業者澄清，表示該男子早已離職，盼網友理性看待。

雲林校園未復電　上下課「打鼓代鐘」

雲林校園未復電　上下課「打鼓代鐘」

颱風造成台南運河滿是魚屍悚目驚心

颱風造成台南運河滿是魚屍悚目驚心

康芮帶來大雨！曾文水庫連2天調節性放水

康芮帶來大雨！曾文水庫連2天調節性放水

彰化米倉連遭3颱風摧殘　農民內心淌血

彰化米倉連遭3颱風摧殘　農民內心淌血

關鍵字：

台灣颱風豪雨登革熱災情

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面