東北季風下周增強　北部低溫估剩19度

▲康芮颱風襲台，各地出現災情。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳嘉恩／台北報導

康芮颱風逐漸往北遠離，氣象署預測，今天白天各地風雨明顯趨緩，明天開始東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，下周一東北季風再增強，下周二到周四北部及東北部氣溫較涼，北部、宜蘭低溫只剩「1字頭」，預估溫度在19到26度。

中央氣象署預測，今受到康芮颱風及其外圍環流影響，清晨台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；白天起西半部地區有陣雨，北部地區及中南部山區仍有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，金門為多雲。

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氣象署表示，今天康芮颱風位於台灣海峽並逐漸往北遠離，清晨各地仍有風雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率，隨後在白天各地風雨明顯趨緩，不過西半部仍有陣雨，且北部地區及中南部山區仍有局部大雨發生的機率，連日降雨，前往山區須留意土石坍方及土石流等危險。

溫度方面，今天白天高溫中部以北為26至28度，南部及東半部為28至30度，而低溫各地為24至26度。

東北季風影響，氣象署預測，明天到後天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。

下周一東北季風再增強，氣象署指出，下周二到周四受東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。預估屆時氣溫北部和宜蘭19到26度，中南部及台東20到31度，花蓮則是21到28度。

資料來源：氣象署